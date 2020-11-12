За словами експертів, до кінця року курс не повинен перевищити показник в 29 гривень за долар.

Курс гривні до долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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За словами старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, надалі котирування по парі гривня/долар повернуться в коридор 28,5-29.

Приблизно такий самий курс очікують і в "Ідея Банку", допускаючи поступове "просідання" гривні.

"До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10 - 28,50 гривень/долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", - повідомив директор департаменту казначейства «Ідея Банку» Ярослав Кабін.

У Concorde Capital на кінець листопада очікують курс в межах 28,4 гривень/долар.

Попередні прогнози

15 вересня 2020 року експерти інвестгрупи ICU прогнозували помірне ослаблення гривні до 29-30 гривень/долар до кінця поточного року.

24 вересня 2020 року експерти заявили про те, що в 4 кварталі 2020 року курс гривні не буде перевищити рівень 30 грн/долар.

11 листопада 2020 року аналітики інвестгрупи ICU опублікували прогноз, згідно з яким протягом місяця гривня повернеться до поступового падіння.

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Автор: УНІАН