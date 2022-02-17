Гривня ослабла на 21 копійку порівняно із попереднім показником.

Національний банк України на п'ятницю, 18 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.

За даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 32,20 грн/євро. Таким чином, гривня ослабла на 27 копійок порівняно із попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,31/28,33 грн/дол., євро - на рівні 32,21/32,23 грн/євро.

Курс 17 лютого:

Національний банк України на 17 лютого встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,09 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником.