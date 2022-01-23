Ніна Грушецька Геннадій Шульга
Долар в Україні традиційно дорожчає у січні, дізналися журналісти / ілюстративне фото REUTERS

Курс страху. Що провокує доларову турбулентність

19:55, 23.01.2022
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Коливання валютного курсу має кілька причин. Свою роль грає і сезонність, і загроза широкомасштабного військового вторгнення в нашу країну. Чого чекати від курсових коливань найближчим часом, як це відіб’ється на цінах, та які прогнози на кінець 2022 року?

У вічній боротьбі долара і гривні під кінець минулого року начебто виникло перемир’я. Як розповів ТСН.Тижню фінансист Ерік Найман, зазвичай в грудні українці йдуть та продають долари: "Щоб накрити святковий стіл, зробити подарунки".

Та поки ми розпаковували подарунки й дивувались дешевій валюті, долар готувався до контрнаступу. З одного боку – це  традиційне січневе підвищення.

"31 грудня бюджет роздає усім, кому завинив. Гривня опиняється на валютному ринку і долар укріплюється", – розповідає ТСН.Тижню Тимофій Милованов.

З іншого боку – ключик від валютного спокою знаходиться за межами нашої країни.

"Росія – це сюрприз. Ще півроку тому не було такого інформаційного фону. Якби був, курс зреагував би одразу", – каже Милованов.

І зараз в українців головне питання: чи будуть далі діяти звичайні економічні прогнози, чи курс нам тепер визначатимуть новини зі сходу?

Адже у більшості "заначки" в цьому році немає. І що робити далі, як бути, люди не знають.

ТСН.Тиждень дізнавався, як врятуватися від валютної лихоманки, принаймні на найближчий час.

Гривня дивовижно довго була однією з валют, яка у світі найбільше зміцнилася / ілюстративне фото bank.gov.ua

Міцна гривня

Почнемо з приємного. Торік гривня укріпилася настільки, що за дослідженнями агенції "Блумберг" потрапила до світової десятки валют, які зміцнилися на планеті найбільше.

Тримала гривня своє шосте місце дивовижно довго. Коли ж курс стрибнув уверх ледь не вертикально, ніяких екстремальних цифр на вивісках обмінників не з'явилося.

То звідки в гривні такі успіхи?

Перший козир – це симпатія Міжнародного валютного фонду. 2,7 мільярда доларів – стільки отримала від нього Україна. Другий козир – аграрії. Цьогоріч вони отримали рекордні врожаї та продали їх на 25% дорожче, ніж позаминулого року. Козир номер три – метали та руди. Їхній експорт підріс до 80%. І все це – приплив валюти. Ще один чинник – приблизно 15 мільярдів доларів від заробітчан.

Та й дрібніших джерелець вистачало. Найекзотичніший – Україна дуже полюбилася туристам з арабських країн. У підсумку, іноземці повірили в гривню і почали інвестувати в державні облігації – щедро міняючи валюту на гривню і купуючи українські цінні папери.

То чому ж, попри такі райські умови, гривня так раптово втратила всі свої курсові здобутки?

Всі, хто може і хоче, "тікає" з української гривні, сказав експерт / ілюстративне фото УНІАН

Курс страху

Якщо довго досліджувати зміни курсу, то можна побачити, що нині ситуація – один в один збігається з минулим січнем. Тобто курс долара, навіть після стрибка, опинився на старих позначках. Як розповів ТСН.Тижню фінансист Ерік Найман, річ у тім, що традиційні витрати "під ялинку" у нас "качають" початок січня. Тож турбує не нинішня ціна валюти, а причини для таких стрімких стрибків.

Головна з них – російська техніка біля українських кордонів.

"Почалася деяка паніка. Всі, хто може і бажає, тікає з української гривні. Це ОВДП, держоблігації, хтось почав виводити дивіденди під різними приводами й "соусами". Це така собі втеча", – каже ТСН.Тижню Ерік Найман.

Як правило, мова про втечу так званих портфельних інвесторів. Коли вони почули неприємні новини, поспішили свої гроші забрати.

"Якщо береш економіку, з економічної точки зору, в Україні все добре. І вище 28,5, навіть 29 гривень за долар наприкінці 2022 року не очікується. Лишилася лише одна маленька людина по ту сторону кордону, у якої ключик від курсу гривні", – зазначає Найман.

До речі, платить Росія за таку поведінку власною катастрофою – ще стрімкішим знеціненням рубля та фондовим падінням. Та нам важлива своя економіка. І тут слід відзначити поведінку українців – ніяких черг біля обмінників, здається, від валютної лихоманки в нас уже колективний імунітет. ТСН.Тижню українці цей феномен пояснюють так: "Звикли. То росте, то падає. Не впливає, все добре…", "У мене як не було, так і немає тих доларів. Я до цього не прив’язаний взагалі…", "Думаю, що все надумане про той стрибок долара. Не беріть близько до серця…".

Експерти назвали ще одну нову "валюту" – товари довготривалого зберігання / ілюстративне фото УНІАН

Ціновий шторм

Найбільш дратівлива ситуація для українців не з валютою, а з інфляцією та цінами, які росли, навіть коли долар падав. І тут експерти винуватять пандемію й постійні локдауни.

"Це зараз світовий феномен. Зростання цін відбувається в усьому світі. У нас – 10%. Така інфляція, в середньому, це середнє зростання ціни. Навіть в Штатах 7%. Там завжди було 0% або 2-3%. Але, коли в Штатах було 0 чи 2%, у нас було 15%, інколи навіть 40%", – нагадує ТСН.Тижню Тимофій Милованов.

Окремим пунктом світового цінового шторму став фантастичний стрибок вартості газу – до 2 тисяч євро за тисячу кубів. І тут знову не обійшлося  без втручання Росії. ЄС навіть почав розслідування газової атаки проти себе. Але знизити ціну поки вдалося не надто сильно, і це теж б'є по Україні.

"Ми купуємо паливо, паливні продукти, нафту, газ… І коли світова ціна на це зростає, Україна, як і вся економіка, потребує більше доларів", – каже ТСН.Тижню Милованов.

А це тягне догори та курс, і ціни. Причому на все – від овочів від фермерів до продукції великої промисловості.

Перші пояснюють ТСН.Тижню ситуацію так: "Якщо долар виросте, зросте у ціні добриво, закупка здорожчає, і ціна на товар буде вище".

Другі кажуть таке: "Сировину ми замовляємо щотижня, і щотижня різна ціна. Причому не в меншу, а в більшу сторону".

Влада намагається взяти ситуацію під контроль. Останні рішення стосуються контролю за націнками на соціальні продукти та продажу дешевого газу їх виробникам. І торги вже навіть відбулися.

Нацбанк, своєю чергою, закручує фінансові гайки і, щоб сповільнити інфляцію, НБУ підняв облікову ставку до 10-ти відсотків. Та витратив понад два мільярди доларів на зміцнення гривні...

На кінець тижня долар подешевшав. І це – добра новина. Прогнозів, довших нині, економісти давати не беруться. Утім кілька порад для домашніх заощаджень на найближчі місяці ТСН.Тиждень у них дізнався.

Добре, якщо у вас є заощадження, скажімо 1-2 тисячі доларів. Та експерти називають ще одну нову "валюту" – домашній стратегічний запас – товари довготривалого зберігання. Купивши зубну пасту чи пральний порошок наперед, ви, як мінімум, нічого не втратите, а як максимум – лишитесь у виграші. Адже ціни на такі товари постійно ростуть. А якщо ці покупки ще й вітчизняного виробника, то і собі, і державі допоможете. Бо ж Путін воює не тільки танками, курс страху – теж його зброя.

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