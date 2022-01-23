Курс страху. Що провокує доларову турбулентність

Коливання валютного курсу має кілька причин. Свою роль грає і сезонність, і загроза широкомасштабного військового вторгнення в нашу країну. Чого чекати від курсових коливань найближчим часом, як це відіб’ється на цінах, та які прогнози на кінець 2022 року?

У вічній боротьбі долара і гривні під кінець минулого року начебто виникло перемир’я. Як розповів ТСН.Тижню фінансист Ерік Найман, зазвичай в грудні українці йдуть та продають долари: "Щоб накрити святковий стіл, зробити подарунки".

Та поки ми розпаковували подарунки й дивувались дешевій валюті, долар готувався до контрнаступу. З одного боку – це традиційне січневе підвищення.

"31 грудня бюджет роздає усім, кому завинив. Гривня опиняється на валютному ринку і долар укріплюється", – розповідає ТСН.Тижню Тимофій Милованов.

З іншого боку – ключик від валютного спокою знаходиться за межами нашої країни.

"Росія – це сюрприз. Ще півроку тому не було такого інформаційного фону. Якби був, курс зреагував би одразу", – каже Милованов.

І зараз в українців головне питання: чи будуть далі діяти звичайні економічні прогнози, чи курс нам тепер визначатимуть новини зі сходу?

Адже у більшості "заначки" в цьому році немає. І що робити далі, як бути, люди не знають.

ТСН.Тиждень дізнавався, як врятуватися від валютної лихоманки, принаймні на найближчий час.

Міцна гривня

Почнемо з приємного. Торік гривня укріпилася настільки, що за дослідженнями агенції "Блумберг" потрапила до світової десятки валют, які зміцнилися на планеті найбільше.

Тримала гривня своє шосте місце дивовижно довго. Коли ж курс стрибнув уверх ледь не вертикально, ніяких екстремальних цифр на вивісках обмінників не з'явилося.

То звідки в гривні такі успіхи?

Перший козир – це симпатія Міжнародного валютного фонду. 2,7 мільярда доларів – стільки отримала від нього Україна. Другий козир – аграрії. Цьогоріч вони отримали рекордні врожаї та продали їх на 25% дорожче, ніж позаминулого року. Козир номер три – метали та руди. Їхній експорт підріс до 80%. І все це – приплив валюти. Ще один чинник – приблизно 15 мільярдів доларів від заробітчан.

Та й дрібніших джерелець вистачало. Найекзотичніший – Україна дуже полюбилася туристам з арабських країн. У підсумку, іноземці повірили в гривню і почали інвестувати в державні облігації – щедро міняючи валюту на гривню і купуючи українські цінні папери.

То чому ж, попри такі райські умови, гривня так раптово втратила всі свої курсові здобутки?

Курс страху

Якщо довго досліджувати зміни курсу, то можна побачити, що нині ситуація – один в один збігається з минулим січнем. Тобто курс долара, навіть після стрибка, опинився на старих позначках. Як розповів ТСН.Тижню фінансист Ерік Найман, річ у тім, що традиційні витрати "під ялинку" у нас "качають" початок січня. Тож турбує не нинішня ціна валюти, а причини для таких стрімких стрибків.

Головна з них – російська техніка біля українських кордонів.

"Почалася деяка паніка. Всі, хто може і бажає, тікає з української гривні. Це ОВДП, держоблігації, хтось почав виводити дивіденди під різними приводами й "соусами". Це така собі втеча", – каже ТСН.Тижню Ерік Найман.

Як правило, мова про втечу так званих портфельних інвесторів. Коли вони почули неприємні новини, поспішили свої гроші забрати.

"Якщо береш економіку, з економічної точки зору, в Україні все добре. І вище 28,5, навіть 29 гривень за долар наприкінці 2022 року не очікується. Лишилася лише одна маленька людина по ту сторону кордону, у якої ключик від курсу гривні", – зазначає Найман.

До речі, платить Росія за таку поведінку власною катастрофою – ще стрімкішим знеціненням рубля та фондовим падінням. Та нам важлива своя економіка. І тут слід відзначити поведінку українців – ніяких черг біля обмінників, здається, від валютної лихоманки в нас уже колективний імунітет. ТСН.Тижню українці цей феномен пояснюють так: "Звикли. То росте, то падає. Не впливає, все добре…", "У мене як не було, так і немає тих доларів. Я до цього не прив’язаний взагалі…", "Думаю, що все надумане про той стрибок долара. Не беріть близько до серця…".

Ціновий шторм

Найбільш дратівлива ситуація для українців не з валютою, а з інфляцією та цінами, які росли, навіть коли долар падав. І тут експерти винуватять пандемію й постійні локдауни.

"Це зараз світовий феномен. Зростання цін відбувається в усьому світі. У нас – 10%. Така інфляція, в середньому, це середнє зростання ціни. Навіть в Штатах 7%. Там завжди було 0% або 2-3%. Але, коли в Штатах було 0 чи 2%, у нас було 15%, інколи навіть 40%", – нагадує ТСН.Тижню Тимофій Милованов.

Окремим пунктом світового цінового шторму став фантастичний стрибок вартості газу – до 2 тисяч євро за тисячу кубів. І тут знову не обійшлося без втручання Росії. ЄС навіть почав розслідування газової атаки проти себе. Але знизити ціну поки вдалося не надто сильно, і це теж б'є по Україні.

"Ми купуємо паливо, паливні продукти, нафту, газ… І коли світова ціна на це зростає, Україна, як і вся економіка, потребує більше доларів", – каже ТСН.Тижню Милованов.

А це тягне догори та курс, і ціни. Причому на все – від овочів від фермерів до продукції великої промисловості.

Перші пояснюють ТСН.Тижню ситуацію так: "Якщо долар виросте, зросте у ціні добриво, закупка здорожчає, і ціна на товар буде вище".

Другі кажуть таке: "Сировину ми замовляємо щотижня, і щотижня різна ціна. Причому не в меншу, а в більшу сторону".

Влада намагається взяти ситуацію під контроль. Останні рішення стосуються контролю за націнками на соціальні продукти та продажу дешевого газу їх виробникам. І торги вже навіть відбулися.

Нацбанк, своєю чергою, закручує фінансові гайки і, щоб сповільнити інфляцію, НБУ підняв облікову ставку до 10-ти відсотків. Та витратив понад два мільярди доларів на зміцнення гривні...

На кінець тижня долар подешевшав. І це – добра новина. Прогнозів, довших нині, економісти давати не беруться. Утім кілька порад для домашніх заощаджень на найближчі місяці ТСН.Тиждень у них дізнався.

Добре, якщо у вас є заощадження, скажімо 1-2 тисячі доларів. Та експерти називають ще одну нову "валюту" – домашній стратегічний запас – товари довготривалого зберігання. Купивши зубну пасту чи пральний порошок наперед, ви, як мінімум, нічого не втратите, а як максимум – лишитесь у виграші. Адже ціни на такі товари постійно ростуть. А якщо ці покупки ще й вітчизняного виробника, то і собі, і державі допоможете. Бо ж Путін воює не тільки танками, курс страху – теж його зброя.