Продати долар можна в середньому за курсом 41,60 грн, євро – 45,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 14 серпня, зріс на 6 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 45,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,53 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 21 копійку і складає 45,61 грн/євро (курс продажу – 45,45 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в більшості банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,65 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,80 до 41,55 грн/дол. Він також радив користуватися мобільними додатками під час купівлі/продажу валюти.

Курс долара в Україні на кінець 2024 року становитиме 42,5 грн/дол. і 45,2 грн/дол. - на кінець 2025 року, прогнозують у Capital Times. Очікується, що ВВП України зросте на 3,1% у 2024-му, і 2,9% у 2025 році.

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