Долар у банку здорожчав, а євро втратив у ціні.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" підвищився на 5 копійок - до 38,35 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 20 копійок - до 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,85 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - яка ситуація в обмінниках

Як повідомляв УНІАН, сьогодні курс долара в обмінниках Києва залишився без змін - на рівні попереднього показника. Також без змін залишився курс євро.

Зокрема,сьогодні доллар коштує 38,60 грн/дол, а євро можна купити у середньому за 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., євро продається в середньому за 40,70 грн.

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