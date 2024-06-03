Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,89 грн/євро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,48 грн/долл., таким образом, гривня усилилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,89 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,43/40,45 грн/долл., евро – 43,86/43,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В понедельник, 3 июня, наличный курс доллара к гривне в банках Украины остался на уровне предыдущих показателей и составил 41,10 грн за доллар в среднем. При этом продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 40,50 грн за доллар.

В "ПриватБанке" курс доллара к гривне также остался на отметке в 41,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении составил 44,75 грн за евро.

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