Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,50 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зменшився на 5 копійок і становить 40,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн, євро - за курсом 39,30 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 33 копійки і складає 40,65 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за курсом 37,35 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,50 грн за євро, продати ж євро можна в середньому за курсом 39,80 грн за євро.

Кабінет міністрів покращив прогноз курсу гривні на 2024 рік. Уряд подав до другого читання проект державного бюджету на 2024 рік, і згідно з оновленим прогнозом уряду, в наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 гривень (порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі). На кінець наступного року очікуваний курс складає 42,1 грн (проти попереднього прогнозу у 44,2 грн).

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