Легкі гроші, або як шахраї наживаються на українцях під час війни

Шахрайство під час війни в Україні вийшло на новий рівень. УНІАН розбирався, які шахрайські схеми сьогодні є популярними, як не потрапити у пастку та як поводити себе, якщо це вже сталося.

Ваша "банка" заблокована

Дружина військовослужбовця Катерина Мороз з міста Ковель на Волині – одна з тисячі українців, які стали жертвою шахрайських дій. Жінка збирала кошти на потреби підрозділу свого чоловіка. Дописи про збір регулярно публікувала у соцмережах, чим і привернула до себе увагу.

"У вихідні незнайома дівчина написала мені повідомлення, що може допомогти зі збором коштів. Я на це якось не звернула уваги, дала їй номер свого телефона. Впродовж декількох годин зі мною ніхто не зв'язувався, думаю, може людина зайнята, потім зателефонує", – пригадує початок цієї сумної історії Катерина.

Але згодом у телефоні пролунав чоловічий голос: "Він поспішно почав говорити: "Це до вас телефонують з "Монобанку". Катерино Петрівно, зайдіть в Telegram, бо ми з вами не можемо зв'язатися вже другий день. Вашу "банку" тимчасово обмежили. Донати не будуть надходити. Ви повинні пояснити, з якою метою збираєте ці кошти".

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У Telegram жінка побачила повідомлення від користувача з логотипом "Монобанку" та синьою галочкою навпроти (говорить про те, що акаунт перевірено, і сторінка є офіційною).

"У тому чат-боті дійсно було багато пропущених повідомлень. Я дзвоню, але трубку ніхто не бере, потім мені передзвонюють в чат-боті з тими ж претензіями: чому я не попередила банк, коли відкрила "банку", на що збираю гроші і що я маю надати докази, що це збір, дійсно, на ЗСУ", – говорить співрозмовниця УНІАН.

Далі, зі слів Катерини, їй зачитали список людей, які кидали їй донати, і попросили озвучити імена тих, хто підтвердить, що це дійсно добровільно надіслані гроші.

"Вони повторили ще раз, що "банка" заблокована. Я захотіла зайти у додаток і перевірити це. Але мені сказали, що цього робити не треба. І для того, щоб зняти обмеження, треба зробити деякі дії. Спитали, чи заходжу на електронну пошту, чи не надходили повідомлення. Я сказала, що заходжу рідко, а повідомлення були від невідомих, тому відхилила", – каже жінка.

Катерині наголосили на тому, що тепер вона має пройти ідентифікацію особи через СМС.

"Вони сказали, що надішлють повідомлення з чотирма цифрами. І запитали, чи є поряд зі мною третя особа, оскільки це мають знати тільки працівник банку і я. Я відповіла, що біля мене лише діти бігають. Тоді чоловік сказав: "Ви продиктуєте ці цифри мені, і тоді будемо знімати обмеження з "банки". Ми вам ще даємо місяць, щоб закрити збір. А наступного разу будете попереджувати банк", – цитує дружина військового слова шахрая.

Катерина все зробила так, як і просили: продиктувала код і залишалася на лінії в очікуванні зняття обмежень. Жінка додає, що той, хто телефонував, знав, що в неї на той момент по кредитному ліміту був мінус, тобто шахраї мали доступ до інформації по картці.

"Я чекала на лінії, поки не почула короткі гудки… Потім спробувала зайти у застосунок, але вже не змогла. Мусила відновлювати пароль", – каже Катерина.

Коли їй вдалося зайти у додаток, грошей на картці вже не було. За її словами, з картки зникло 62 тисячі, 15 тисяч з яких – це донати на ЗСУ, а інша частина – кредитний ліміт.

Жінка звернулася до поліції. Співробітниця, яка приймала заяву, зробила фото усіх дзвінків та повідомлень. Згодом, за словами Катерини, листування з шахраями зникло з Telegram. А у "Монобанку" заявили, що протягом трьох місяців вона мусить погасити кредит.

Завдяки допомозі рідних, жінка вже виплатила частину кредиту. Кошти для військовослужбовців також дозбирали і купили шини, обігрівачі та генератори.

"Я згадала, що напередодні цього інциденту до мене писала дівчина. Зайшла до неї на сторінку, а там усі люди, за якими вона стежить – це волонтери, дружини, мами військових, що збирають кошти. Усі як під копірку, – зіставляє деталі Катерина. – Я почала писати до кожного. Хтось прочитав повідомлення, хтось ні. Мені відписали п’ять людей, яких також ошукали. Одна дівчина збирала кошти для хлопця, який лежить без ніг та рук у госпіталі, 500 тисяч з картки "пішло". Волонтер з Києва Сергій збирав на машину, його ошукали на 60 тисяч гривень…".

Як говорить Катерина, усі справи об'єднали до купи, вдалося дізнатися, що, особа, яка вкрала кошти, нібито з непідконтрольної Україні території. Слідчі говорять, що над такою схемою працює ціле угруповання людей, у яких від попередньої діяльності залишилися офіційні чат-боти.

Найпоширеніші схеми під час війни

Шахраї грають на почуттях людей, і їхні дії стають дедалі жорстокішими. Один із таких методів – пропозиція рідним військовополонених визволити їх за гроші з полону, або допомогти у поверненні тіла загиблого. Отримуючи кошти на рахунок, шахраї зникають.

Член правління Асоціації приватних детективів України, експерт з питань комплексної безпеки та кібербезпеки Руслан Болгов зазначає, що люди, перебуваючи у відчаї, можуть піти на будь-які заходи.

"У такому випадку треба зберігати, наскільки це можливо, холодну голову. Дуже важливо, щоб поряд була обізнана у цьому людина, яка може пояснити, як і що робити", – пояснює він.

Витівки шахраїв, які ошукують рідних військовослужбовців, стають дедалі зухвалішими. Так, нещодавно у матері загиблого захисника аферисти виманили 7,5 мільйона гривень, які вона отримала від держави через загибель сина.

Шахраї телефонували та переконували жінку "у цілях безпеки" зберігати ці кошти на іноземних рахунках фінустанов та пропонували свої послуги. Українка поклала на криптогаманець аферистів 5 мільйонів гривень. А вже коли захотіла зняти частину суми, їй повідомили, що ці кошти арештовані, і щоб їх розблокувати потрібно внести ще декілька платежів. Надалі потерпіла перевела ще 2,5 мільйона гривень, і після цього зв'язок з шахраями обірвався.

Болгов зауважує, що зловмисники можуть дізнаватися інформацію про такі виплати декількома шляхами: інсайд з банку, відстежування соціальних мереж потенційних жертв, моніторинг ЗМІ, пабліків та сторінок про загибель бійців.

Популярними залишаються і схеми з псевдоперевезеннями чи орендою житла. Внутрішньо переміщені особи, втікаючи від війни у більш безпечні регіони, пересилають завдаток за перевезення чи оренду квартири, а, приїжджаючи за адресою, не знаходять контактну особу. На зв'язок вона, звісно, більше не виходить.

Ще однією поширеною схемою є продаж товарів для військовослужбовців. Бійці або волонтери, замовляючи в інтернеті військове спорядження, автівки на фронт, надсилають продавцю повну суму коштів або її частину, і можуть не отримати свій товар.

Волонтер з Вінниччини Сергій Тімков розповів УНІАН про таку покупку ним неіснуючого авто для ЗСУ.

"Ми знайшли на OLX автомобіль, перерахували завдаток у розмірі 300 доларів, вже збиралися їхати за ним з Томашполя в Оратів (близько 140 км), але продавець зателефонував і сказав, що йому приїжджає обладнання і потрібно перерахувати ще 100 доларів", – каже пан Сергій.

Звісно, така поведінка продавця його насторожила. Чоловік почав дізнаватися, чи є взагалі така вулиця в тому населеному пункті. Хоча і говорить, що від початку все виглядало реалістичним: і ціна на авто, і сама людина надсилала нібито свій паспорт…

Волонтер написав заяву у поліцію. Через деякий час з ним зв'язалися правоохоронці, які ведуть цю справу. Однак, за словами Сергія, розслідування досі не зрушило з місця. Гроші також повернути не вдалося…

Волонтер вже не раз натрапляв на різні витівки аферистів. Чоловік відзначає, що на своїй сторінці веде прозору діяльність і регулярно звітує про надходження коштів, а отже перебуває під прицілом шахраїв, оскільки ті розуміють, що на волонтерських картках акумулюються чималі суми і там є чим поживитися.

Також пан Сергій зіштовхнувся з фішингом (вид інтернет-шахрайства, який полягає у крадіжці конфіденційних даних людини): "Начебто з представництва Зінівської громади написали, що хочуть допомогти – перерахувати кошти через касу банку. Я їм надав свої реквізити, це ж ні до чого не зобов'язує. Тоді вони почали просити зареєструватися у якомусь кабінеті. Я запідозрив, що щось не так", – розповідає волонтер.

Зловмисники надіслали пану Сергію скриншот, у якому йшлося про досягнення ліміту на переказ коштів і для того, щоб це зробити, вони, мовляв, мають створити і відправити електронний чек одержувачу. У наступному повідомленні вони написали, що сесію відновлено і для того, щоб отримати транзакцію у власному кабінеті, волонтеру потрібно перейти за посиланням, а зробити це можна було лиш протягом години…

Схожа ситуація у Сергія Тімкова була і у месенджері Viber. "Мене попросити продиктувати код з Viber, який самі ж і надіслали для того, щоб зареєструвати мене у базі волонтерів і надавати допомогу у разі потреби. Я думав, що нічим не ризикую, коли даю такі дані. А вони, виявляється, таким чином можуть зайти в акаунт користувача. Код прийшов, я їм вислав його назад, і мене викинуло з Viber", – розповідає волонтер.

За його словами, саме тоді в одній з груп, де волонтери обмінювалися важливою інформацією, Сергій побачив поширене від свого імені повідомлення про допомогу.

"Це була інформація про виплату від Польщі у розмірі 4740 грн, яку може отримати кожен українець на карту "Ощадбанку", перейшовши за посиланням. Я думаю, це вони зробили саме для цього. І їм це вдалося. Повідомлення ніби я поширив, але видалити його не можу", – розповів пан Сергій.

Руслан Болгов зауважує, що фішинг завжди був і буде, зловмисники просто роблять апгрейд історій під ситуацію, яка є більш для них сприятливою.

"Коли був COVID, вони підлаштовували це під COVID. Шахраї видумували такі повідомлення: "Якщо хочете отримати президентську тисячу, перейдіть за посиланням". І наразі вони пишуть те саме, тільки для внутрішньо переміщених осіб. Це така ж величезна проблема, як і банківське шахрайство, коли людям телефонують і говорять: "Ваша картка заблокована"", – пояснив він.

Шахраї розраховують на емоційну незрілість

Психолог Ірина Радул зазначає, що шахраї активізуються саме у складні, кризові періоди життя суспільства, оскільки критичне мислення людини знижується, вона втрачає пильність і через зануреність у свої думки не помічає небезпеку. Єдине, що може допомогти у цій ситуації – самоконтроль. Шахраї розраховують саме на емоційну незрілість. Вони тиснуть на слабкі місця людей. "Чужа історія, чужа біда знаходять дуже сильний емоційний відгук саме у такі періоди, – говорить психолог. – Тому шахраї цим і користуються. Вони не зчитують людину як цілісну особистість, а розраховують свої схеми на окремі якості: на емпатійність, співпереживання, чутливість. Бути жертовними більше схильні люди похилого віку та ті особи, які самі пережили горе, вони готові допомагати іншим".

Пані Ірина говорить, що шахраї – це дуже спостережливі люди. Вони відстежують у соціальних мережах, що наразі актуально, на що люди реагують. Відповідно до цього і створюють контент - з щирою історією та вразливою картинкою, щоб це було емоційно, зачіпало за живе.

Психолог поділяє шахраїв, умовно, на два типи: ті, хто вступає в контакт - багатослівні, надають інформацію, аргументи, намагаються відволікти увагу. Та небагатослівні, які закидують свій допис і відходять у бік: причаїлися і відстежують, як люди реагують, як коментують, дивляться, чи надходять кошти. Навіть професіонали можуть припуститися помилки, і шахраї в цьому – не виняток. Іноді у дописах зловмисників можна прослідкувати перекручування фактів. "Я помічала в соціальних мережах тексти, де наче спочатку мова йде про те, що людина загинула, а потім вона вже в госпіталі. Це одразу викликає настороженість. Шахраї, до прикладу, ті, хто сидить у тюрмі, копіюють тексти чужих історій уривками, і не завжди їх самі дочитують. Вони себе видають саме за невичитаними текстами", – говорить Ірина Радул.

Психолог наголошує, що люди, які читають такі тексти, мають перевіряти правдивість інформації: теги, відгуки, де ще ця інформація публікувалася. Треба читати коментарі, адже під тим же дописом дуже часто ті, кого ошукали, пишуть, що це шахраї.

У телефонній розмові аферистів можна виявити за мовленням. Вони дуже швидко говорять, іноді людина просто не може осмислити їхні слова. У таких випадках спеціаліст рекомендує попросити повільніше продиктувати інформацію, попросити контакти і сказати, що зв'яжетеся з ними самостійно.

"Часто, коли вони таке чують, кидають слухавку. І це вже свідчить про те, що то шахраї", - наголошує Радул.

Психолог говорить, що людина, яку ошукали, неодмінно має звернутися до правоохоронних органів та надати розголосу ситуації, щоб убезпечити інших.

"Людина має просто прийняти факт, що це сталося, але життя продовжується далі. Не треба губити своє здоров'я, нервову систему та близьких. Треба йти далі і бути більш уважним, відкривати іншим людям очі, як їх теж можуть ошукати. Якщо людина не може впоратися з цим горем, звичайно, є психологічні служби, які допомагають у таких стресових ситуаціях", – зазначає пані Ірина.

Поради експерта

За словами експерта з питань комплексної безпеки Руслана Болгова, шахраї зараз "пасуться" на волонтерських схемах: видають себе за відомих людей, фонди, роблять фейкові збори або підставляють свої дані вже під готові збори. Зловмисники часто використовують фото та відео журналістів, лідерів думок... Тож Болгов радить донатити перевіреним джерелам, знайомим фондам чи особам. Якщо ж є бажання задонатити незнайомій людині, потрібно ознайомитися з її сторінкою: чи відкрита вона, наскільки жива, чи є коментарі, звіти стосовно зборів, чи посилаються на цю особу фонди.

"Наполегливі дописи, кричущі дописи на кшталт "терміново репостіть" – зазвичай так роблять шахраї. Тому не поспішайте швидко та бездумно донатити, спочатку впевніться. Ви можете за свій "плюсик в карму" допомогти шахраям. При цьому будете впевнені, що допомогли, а насправді ці кошти пішли не туди, куди потрібно", – говорить пан Руслан.

Стосовно тих шахраїв, які телефонують і кажуть про заблоковану "банку", експерт радить відправляти їх за російським кораблем.

"Далі спокійно зайдіть в банк, перевірте рахунок, напишіть на офіційні банківські сторінки (не тим, хто надіслав ліву смску з посиланням) або зателефонуйте до самого банку хвилин через 10-15, щоб вам не перетелефонували з підмінного номера", – радить Болгов.

Він зазначає, що під час війни рівень допомоги в Україні дуже виріс, і шахраї грають на почуттях людей. А повестися на шахрайські схеми може хто завгодно.

За словами спеціаліста, якщо людина стала жертвою шахраїв, потрібно одразу зателефонувати у банк, повідомити, що проти неї вчинені шахрайські дії, можливо, транзакцію встигнуть перекрити та заблокувати картку. Далі - звернутися в поліцію та кіберполіцію, додати усі наявні матеріали (скриншоти, фото тощо). Спеціалісти на місці оформлять заяву та підкажуть, що робити. Крім того, важливо надати розголосу історії, щоб попередити інших, це можна зробити на особистій сторінці в соцмережах.

"Про шахрайство не треба мовчати. Цього не потрібно соромитися", - радить Болгов.

Він вважає, що зловмисники поводять себе так вільно через відсутність суворого покарання за статтею 190 ККУ. На його думку, якби шахрайські дії були прирівняні до мародерства, вчиненого в умовах воєнного стану, за це "світило" би п’ятнадцять років ув’язнення. Тоді охочих вчиняти такі дії значно б поменшало.

Марта Нетюхайло