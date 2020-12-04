Нищівного удару по економіці не буде, прогнозує Михайло Кухар.

У разі введення в Україні локдауну її економіка не понесе нищівного удару, а падіння ВВП у четвертому кварталі 2020 року складе до 3,7%, а не 7%, як прогнозують.

Про це заявив економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Падіння ВВП у разі локдауну, на думку експерта, не буде більшим, ніж було цієї весни.

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"Звичайно, це рік рецесії. Звичайно, це втрата ВВП 5,2%. Але незважаючи на це, ми пережили кризу, останній місяць залишився, можна сказати набагато краще, ніж очікувалося. Якщо ми подивимося на прогнози, на меморандум МВФ, навіть на чинний прогноз Національного банку України... очікувалося падіння ще на 7% ВВП ще четвертого кварталу. Воно буде не більше ніж 3,7%", - прогнозує він.

Кухар припускає, що локдаун можуть ввести з початку грудня, але нищівного удару по економіці це не принесе. За його словами, 2021 рік в Україні буде все одно роком зростання економіки.

Локдаун та економіка України: важливі новини

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Автор: Юрій Годован