Експерт зазначив, що в ситуації з введенням жорстких заходів все залежатиме від конкретних кроків уряду.

Введення повного локдауну в Україні матиме вкрай негативні наслідки для економіки країни, однак є галузі, для яких введення карантину пройде безболісно.

Про це заявив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Єгор Киян, повідомляє «Апостроф».

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За словами експерта, найбільше через введення локдауну постраждає малий і середній бізнес, що працює у сфері послуг.

"Приблизно 40-50% нашої економіки становить сфера послуг. Десь половина - це кінотеатри, ресторани, кафе - які дійсно можуть постраждати від заходів уряду. Інша половина - це, наприклад, ІТ-сфера, яку локдаун майже не торкнеться. Тобто 20% від економіки ми вже можемо забрати", - заявив Киян

"Плюс у нас є дві ключові галузі - аграрна і важка промисловість, які приносять десь від 30% до 50% ВВП країни. На них карантин також сильно не вплине, але близько 15-20% постраждають через зменшення попиту. Також є шанси, що заморозиться будівництво, не потрібно буде виготовляти будівельні матеріали, залізо, сталь та інше, в тих обсягах, як раніше. Крім того, якщо в Європі також буде повний локдаун, аграрна і важка промисловість не зможуть експортувати свій товар", - зазначив експерт.

Експерт зазначив, що в ситуації з введенням жорстких заходів все залежатиме від конкретних кроків уряду.

"Якщо підвести підсумки, то за оптимістичним сценарієм економіка скоротиться на 20%. За песимістичним сценарієм - на 40%. Але не потрібно боятися цих цифр, адже багато чого буде залежати від підняття бізнесу в наступні місяці", - резюмував Киян.

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Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кав'ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, введені у вихідні дні.

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Автор: УНІАН