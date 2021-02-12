Лондон поступився статусом Європейського центру торгівлі акціями Амстердаму.

Після завершення перехідного періоду Brexit наприкінці 2020 року, Лондон втратив статус провідного європейського центру торгівлі акціями, поступившись цим статусом Амстердаму.

Про це повідомляє Financial Times.

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Середній оборот торгів акціями Euronext Amsterdam і нідерландських підрозділів CBOE Europe і Turquoise в січні склав 9,2 млрд євро в день.

Це більш ніж в 4 рази вище грудневого рівня. Разом з тим в Лондоні середньоденний оборот торгів акціями скоротився до 8,6 млрд євро.

Відзначається, що Париж і Дублін також побачили деяке збільшення торгівлі акціями після завершення перехідного періоду Brexit.

Заборона на торгівлю в Лондоні для європейських фінансових інститутів призвела до переведення з британської столиці відразу після закінчення терміну перехідного періоду Brexit угод на суму близько 6,5 млрд євро в день. Це приблизно половина того обсягу бізнесу, яким зазвичай займалися лондонські банки та брокери.

Коронавірус та Великобританія

У грудні 2020 року стало відомо, що за перші вісім місяців фінансового року державні позики Великобританії зросли до рекордних 240,9 мільярда фунтів стерлінгів (323 мільярди доларів).

У листопаді 2020 року витрати перевищили податкові надходження на 31,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 42,4 мільярда доларів). В результаті Великобританія зіткнулася з найбільшим бюджетним дефіцитом за всю свою історію.

З початку пандемії коронавірусу за підсумками 2020 року економіка Великобританії впала на рекордні 9,9 відсотка, що стало найбільшим спадом в історії країни.

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Автор: Олена Коваленко