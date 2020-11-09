У НБУ заявили, що Нацбанк продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі і виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Голова Правління Національного банку України Кирило Шевченко заявив про готовність до початку роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба НБУ, про це він сказав на зустрічі з главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар.

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"Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії в найкоротші терміни", - цитує прес-служба Шевченка.

Під час зустрічі він запевнив, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки. Також глава Нацбанку підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами.

"Національний банк виконує взяті на себе зобов'язання в рамках програми Stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування і гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності прийняла трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банків", - наводяться слова Шевченка.

Запланований візит місії МВФ

В офісі президента України розраховують, що візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну має відбутися восени, причому в онлайн-режимі.

Хронологія подій

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

8 листопада 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами. В рамках візиту були заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).

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Автор: Ганна Нагорна