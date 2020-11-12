Кирило Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюються три блоки питань.

Дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю Голосу Америки.

Втім, голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - розповів Шевченко.

Голова НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

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"Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі месиджі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Кирило Шевченко.

Україна і МВФ: новини

Голова Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

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Автор: Олександр Топчій