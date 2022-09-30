Ці кошти Україна планує отримати в жовтні.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 30 вересня, затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у розмірі 1,3 млрд доларів у рамках інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомили у прес-службі Національного банку.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні", - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав нашій державі екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. 20 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що МВФ у жовтні розпочне роботу над новою програмою з Україною. Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

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