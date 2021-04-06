Інфляція на кінець 2021 року прогнозується на рівні 7,2%.

Міжнародний валютний фонд після спаду валового внутрішнього продукту України у 2020 році на 4% прогнозує його зростання у 2021 році на 4% з подальшим уповільненням у 2022 році до 3,4%.

Відповідно до світового економічного прогнозу (WEO) Фонду, середньорічна інфляція в Україні після зниження у 2020 році до 2,7% збільшиться у 2021 році до 7,9%, а у 2022 році зменшиться до 6,8%.

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Відзначається, що інфляція на кінець 2021 року складе 7,2%, а на кінець 2022 року – 6% в порівнянні з 5% у 2020 році.

Згідно з новими оцінками, профіцит поточного рахунку у 2020 році в 4,3% ВВП зміниться у 2021 році дефіцитом у 2,5% ВВП і його збільшенням до 3,6% ВВП у 2022 році.

МВФ також прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% торік до 8,6% в цьому і 8,4% – в наступному.

В опублікованому документі також містяться макроекономічні оцінки для 2026 року. Згідно з ними Україна через п'ять років буде рости на 4% на рік при середньорічній інфляції 5% і дефіциті поточного рахунку 3,8% ВВП.

Попередній прогноз

Раніше Світовий банк очікував помірного відновлення економіки України в 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

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Автор: Богдан Слуцький