Наголошується, що МВФ змінив фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці з реформ на кризове управління.

Виконавча рада МВФ 9 березня збереться, щоб розглянути пропозицію про виділення Україні екстренного фінансування. Йде мова про 1,4 мільярда доларів.

Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що така допомога має на меті зробити шок для української економіки не таким потужним, йдеться на сайті МВФ.

За її словами, МВФ змінив фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці з реформ на кризове управління.

"Співробітники МВФ щодня контактують з ключовими посадовцями з України. Це так вражаюче бачити, як вони працюють разом із відданістю й професіоналізмом, не зважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для неї настане момент відновлення", – запевнила Георгієва.

За її словами, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.

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