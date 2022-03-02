Понад 253 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано більше 6 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, зокрема понад 253,5 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових більше 1,6 млрд грн, зокрема: на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн; на потреби Національної поліції України – 150 млн грн; на потреби Міністерства оборони України – 1,025 млрд грн .

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн. Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок. Перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки", - йдеться у повідомленні.

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