НБУ очікує прогресу в переговорах України з МВФ.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 8% річних.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. В умовах істотного посилення фундаментального інфляційного тиску це необхідно для повернення інфляції до мети 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні.

Прогноз Національного банку також передбачає подальше підвищення облікової ставки до 8,5% і збереження її на цьому рівні до другого кварталу 2022 року для повернення інфляції до мети 5% у 2022 році.

Відзначається, що посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, дозволить утримати під контролем інфляційні очікування і поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску. В результаті в другому півріччі наступного року інфляція повернеться до мети 5% і надалі буде перебувати в цьому діапазоні.

Крім того, НБУ очікує прогресу в переговорах України з Міжнародним валютним фондом.

"Тривале гальмування у виконанні Угоди про співпрацю з МВФ створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, перш за все в майбутні роки. Також це може призвести до погіршення інфляційних і курсових очікувань, що змусить центробанк проводити більш жорстку монетарну політику", - йдеться в матеріалах регулятора.

Разом з тим виконання програми співпраці з МВФ дозволить залучити передбачений обсяг офіційного фінансування і здешевити інші залучення на зовнішньому і внутрішньому ринках. Це також дозволить утримувати міжнародні резерви на рівні 29-31 млрд дол. у 2021-2023 роках.

Облікова ставка в червні:

У червні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

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Автор: Катерина Жирій