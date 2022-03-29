Інфраструктурні втрати обчислюються сумою в $119 мільярдів.

Найбільш постраждалою від нападу російських окупантів галуззю економіки є інфраструктура.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко.

"Інфраструктурні втрати є одними з найбільших, вони обчислюються нами у суму 119 млрд доларів. Це - зруйновані дороги, пошкоджені залізничні вокзали, аеропорти та інші об'єкти. Звичайно, об'єкти критичної інфраструктури теж будуть доповнені до цього списку, там, на жаль, втрати будуть значні", - сказала вона.

Також вона додала, що на сьогодні втрати економіки від війни вже перевищили 500 млрд доларів.

"Ми зазнаємо цих втрат кожен день. По суті, 564,9 млрд доларів - це сума одноразових втрат, яку Міністерство економіки разом з Офісом президента, економічними та аналітичними центрами збирає, аналізуючи по сферах - де у нас втрачені інфраструктура, цивільні об'єкти, дороги, мости. Зрозуміло, що ця цифра буде змінюватися", - сказала вона.

Також вона додала, що Україна втратить значну долю валового внутрішнього продукту, який планувалося виробити до 2030 року.

"Маємо проаналізувати, скільки втратила українська економіка або недоотримала, виходячи з тих планів, з тієї лінії росту, яка була запланована до 2030 року, коли ми очікували певний рівень ВВП, а зараз розуміємо, що зараз падіння складе 1,2 трлн доларів", - сказала вона.