На його думку, регулятор розгорнув війну проти банку та останні півроку "цілеспрямовано знищував" установу.

Акціонери та менеджмент АТ "Мегабанк" не згодні з рішення НБУ про неплатоспроможність банку та звертатимуться з відповідною заявою до суду.

Про це під час пресконференції 8 червня повідомив головнй акціонер АТ "Мегабанк" Віктор Суботін.

На його думку, регулятор розгорнув війну проти банку та останні півроку "цілеспрямовано знищував" установу.

"Я відверто кажу про те, що НБУ цілеспрямовано знищував Мегабанк протягом останніх півроку... Тому я як мажоритарний акціонер та людина, яка понад 30 років присвятила свою діяльність банку, безумовно, звернусь до правоохоронних органів з проханням розібратися, навіщо НБУ цілеспрямовано знищував комерційний банк держави", - додав Віктор Суботін.

За його словами, загалом рішення про визнання банку неплатоспроможним НБУ приведе до збитків для держави на загальну суму понад 6,3 млрд грн.

Близько 4,5 млрд гривень буде виплачено вкладникам Мегабанку (100% вкладу) з бюджету, 1,5 млрд гривень склали безповоротні втрати держпідприємства "Українські енергетичні машини" – харківське підприємство, яке об’єднало два (АТ "Турбоатом" та АТ "Завод "Електротяжмаш"), де працює більш ніж 5000 працівників. Ще 469 млн гривень втратить Міністерство фінансів України.

Нагадаємо, 2 червня Національний банк визнав АТ "Мегабанк" неплатоспроможним.