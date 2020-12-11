Згідно з жовтневим прогнозом, Нацбанк очікував зростання міжнародних резервів у 2020 році до $29,1 мільярда.

Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з $29,1 млрд до $27 млрд у 2020 році.

Про це повідомили в прес-службі НБУ.

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"Рівень міжнародних резервів України до кінця 2020 року зросте до приблизно $27 млрд або більше — залежно від боргових розміщень уряду", — повідомили в НБУ.

Згідно з жовтневим прогнозом, Нацбанк очікував зростання міжнародних резервів у 2020 році до $29,1 млрд.

"Разом закладені в прогноз припущення про отримання офіційного фінансування від МВФ та інших кредиторів виправдалися лише частково — були отримані тільки кошти від ЄС", — сказано в повідомленні НБУ.

Попередній прогноз

Раніше, в жовтні, Нацбанк погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з $29,8 млрд до $29,1 млрд. міжнародні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 0,02% до $26,13 млрд.

Пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

У третьому кварталі 2020 року середні ставки за гривневими кредитами для компаній скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

10 грудня 2020 року Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% четвертий раз поспіль.

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Автор: УНІАН