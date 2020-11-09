Регулятор надав рефінансування чотирьом банкам.

Національний банк України провів тендер з рефінансування банків, в ході якого надав чотирьом фінустановам 563,6 млн грн за ставкою 6% річних на термін до 84 днів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Графік проведення тендерів

Нацбанк проводить тендери з підтримки ліквідності банків строком до 90 днів щотижня щоп'ятниці, а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років - раз на місяць кожної другої п'ятниці місяця.

Такий графік тендерів встановлено на період до 30 грудня 2020 року.

Попередні тендери

Національний банк України 9 жовтня 2020 року провів тендер за довгостроковим рефінансуванням банків, в ході якого надав чотирнадцяти фінустановам 4,999 млрд грн за ставкою 6% річних на термін до п'яти років.

Крім того, 9 жовтня на тендері з підтримки ліквідності банків строком до 82 днів регулятор задовольнив заявку одного банку на суму 300 млн грн за ставкою 6% річних.

Національний банк України 30 жовтня провів тендер по рефінансуванню банків, в ході якого надав п'яти фінустановам 10,3 млрд грн за ставкою 6% річних на термін до 84 днів.

17 серпня 2020 року Нацбанк виділив 14 банкам майже 5 мільярдів гривень рефінансу.

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Автор: Катерина Жирій