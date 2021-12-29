Компанія спрямує гроші на будівництво нового автоматизованого сортувального центру в Дніпрі.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і провайдер поштових послуг в Україні "Нова пошта" підписали угоду про кредит у розмірі 13 мільйонів євро на будівництво нового автоматизованого сортувального хабу у Дніпрі.

Про це повідомляє ЄБРР у своєму прес-релізі.

"Після запуску нового хабу у Дніпрі компанія зможе обробляти удвічі більше відправлень, більш ефективно використовувати свій автомобільний парк, а також скоротити витрати енергії", – йдеться у повідомленні.

Завдяки зменшенню кількості поїздок та споживання пального, обсяг викидів скоротиться приблизно на 1 570 тонн CO2 еквівалента на рік – такий самий ефект досягається, якщо прибрати з вулиць 800 легкових автомобілів.

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Як зазначив фінансовий директор "Нової пошти" Пьотр Фоков, отримання кредиту ЄБРР є свідченням фінансового здоров’я "Нової пошти".

"Щороку ми інвестуємо кошти в інфраструктуру по всій країні для того, щоб успішно обробляти відправлення, кількість яких стрімко зростає. Ми раді продовженню співробітництва з ЄБРР, завдяки якому ми швидше впроваджуємо інновації, що дозволяє нам пропонувати кращі послуги клієнтам", – сказав він.

Зазначається, що раніше ЄБРР профінансував будівництво подібного сортувального хабу у місті Хмельницькому в Західній Україні, який був завершений у 2019 року.

Раніше стало відомо, що "Нова пошта" оголосила про плани побудувати сортувальний термінал біля Міжнародного аеропорту "Бориспіль" за 1 мільярд гривень.

Будівництво буде проходити в три етапи. Першу чергу компанія планує запустити до кінця 2022 року.

Довідка УНІАН. Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має 9 тисяч 300 відділень та 11 тисяч поштоматів по всій країні. Її послуги допомагають вести бізнес тисячам підприємців в Україні та за кордоном.

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