Нові податки та тарифи під ялинку: що зміниться для українців з 1 січня

Від початку 2025 року на українців чекає низка суттєвих змін, що можуть виявитися важким тягарем для їхніх і без того спустошених кишень. УНІАН зібрав ключові нововведення, що наберуть чинності вже з 1 січня.

З 1 січня в Україні запроваджуються численні зміни, що торкнуться як підприємців, так і пересічних громадян: для ФОПів вводять нові податки та скасовують воєнні пільги, ряд компаній підвищують тарифи для своїх клієнтів, при цьому підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних зарплат і пенсій, які традиційно відбуваються із початком нового року, на 2025-й не заплановані. Але є й приємні новини, зокрема очікування від припинення транзиту російського газу українською ГТС та щомісячні надбавки вчителям.

УНІАН проаналізував ключові аспекти очікуваних нововведень, та як вони вплинуть на особисті фінанси громадян.

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Ціни зростають як на дріжджах, а соціальні стандарти - ні

Із початком нового року для українців традиційно зростають прожитковий мінімум і пов’язані з ним мінімальні зарплати та пенсії, що зазвичай є приємним подарунком під ялинку. Проте у 2025 році урядовці лишили українців без бонусів: у державному бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення цих виплат.

Таким чином, з 1 січня 2025-го загальний показник прожиткового мінімуму залишиться на рівні 2950 грн.

Розподіл виплат для основних груп населення - так само, як і попереднього року - виглядає наступним чином:

для дітей віком до 6 років — 2563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

для працездатних осіб — 3028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

Відповідно до законодавства, прожитковий мінімум - вартісна оцінка мінімального споживчого кошика (тобто найбазовішого набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг), необхідного для збереження здоров'я людини та забезпечення її життєдіяльності. Щоправда, про яке здоров’я особи, що житиме на 2950 гривень на місяць за поточного рівня цін, можна казати, і чим вона має харчуватися – не уточнюється.

Цей економічний показник застосовується для визначення низки соціальних виплат: мінімальних пенсій, аліментів, допомоги з безробіття та малозабезпеченим сім’ям і податкових пільг. Таким чином, зі збереженням прожиткового мінімуму на рівні попереднього року, незмінними залишаться і пов’язані з ним виплати.

Отже, мінімальна пенсія, так само як і 2024 року, у 2025-му складатиме 2361 грн.

Що ж до мінімальної зарплати, то з 1 січня вона також залишиться без змін і складатиме 8000 гривень на місяць або 48 гривень на годину.

При цьому, варто зазначити, що мінімальна зарплата, яку українці отримуватимуть "на руки" у 2025-му буде меншою, ніж майже впродовж усього 2024 року, за рахунок збільшення військового збору з 1,5% до 5% у грудні (попередня ставка військового збору залишається лише для військових та правоохоронців). Таким чином, за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та оновленого військового збору цей показник худне до 6160 гривень на місяць. І це при тому, що за оцінками НБУ, на кінець 2024 року річна інфляція складає 9,4%, й українці щоденно стають світками чергового рекордного здорожчання популярних продуктів харчування.

Нові податки для ФОПів

З 1 січня зростає податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців (ФОП), і зростає відчутно.

По-перше, сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ) знову стане обов’язковою для переважної більшості підприємців. Місячний платіж становитиме 1760 гривень, що складає 22% від мінімальної зарплати. Таким чином, за рік потрібно буде заплатити 21120 гривень.

Право не сплачувати цей податок матимуть ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. А також ті підприємці, які паралельно є найманими працівниками, і за яких роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок (тобто 1760 грн і вище).

"З 2021 року ФОП-найманий працівник, за якого роботодавець платить ЄСВ, може не сплачувати цей податок "за себе", як за підприємця. Тобто дозволяється сплата ЄСВ лише один раз. Це правило зберігається і на 2025 рік", - пояснює УНІАН бухгалтер Антоніна Коновал.

Також з 1 січня 2025 року усі ФОПи, на додачу до Єдиного податку та ЄСВ, будуть зобов’язані сплачувати військовий збір, розмір якого варіюватиметься, залежно від групи. Так, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп сплачуватимуть по 800 гривень на місяць (10% від мінімальної зарплати), а третьої групи – 1% від доходу.

При цьому, варто зазначити, що люди, які є одночасно і найманими працівниками, і ФОПами, сплачуватимуть військовий збір двічі.

"Так, як з ЄСВ, тут не буде: ви зобов’язані будете сплачувати його і з заробітної плати у розмірі 5%, і як підприємець, залежно від вашої групи. Тут ніяких полегшень не передбачається", - додає Антотіна Коновал.

Українські ФОПи негативно сприйняли ці нововведення. За результатами опитування платформи Опендатабот, у якому взяли участь 32 тисячі підприємців, 27% планують закритися вже найближчим часом. І більше половини з них (62%) прийняли таке рішення саме через підвищення податків.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі УНІАН погоджується, що ініціатива влади щодо підвищення військового збору та поширення його на підприємців спровокує частину бізнесу закритися або піти в "тінь", оскільки воно охоплює лише "білий" ринок.

"На мою думку, рішення про повернення до ПДВ було б ефективнішим. Це податок, який простіше адмініструвати, і він охоплює весь ринок – "білий", "сірий" і "чорний". ПДВ міг би швидше дати результат і забезпечити більший дохід, ніж поточні механізми", - вважає експерт.

Ціни на бензин

З 1 січня в Україні очікується наступний етап підвищення акцизу на пальне, відповідно до закону, який президент Володимир Зеленський підписав у вересні 2024 року. Метою є поступове збільшення ставок до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Так, передбачається, що у 2025 році нові значення акцизу складатимуть: 271,7 євро за тисячу літрів бензину, 215,7 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів газу. Наступний етап зростання запланований вже на 2026 рік.

Звісно, це не зможе не відбитися на вартості пального для споживачів, що, у свою чергу, також підштовхуватиме догори ціни на товари, адже логістичні витрати входять у структуру собівартості усіх виробництв.

"З першого січня АЗС буде закуповувати паливо на півтори-дві гривні дорожче. Отже, десь з кінця січня воно вже відбиватиметься для клієнтів на стелах АЗС. Тому що мережі АЗС зараз мають зазвичай два-три тижні запасів палива (йдеться про запаси, які були закуплені за старими цінами - УНІАН)", - каже УНІАН засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін.

При цьому експерт не виключає, що поступове зростання вартості пального може розпочатися ще раніше. За його словами, наразі до інавгурації Трампа нагнітається ситуація з підвищенням світових цін на нафту. Плюс, існує загроза подальшого знецінення гривні, що також є важливим чинником здорожчання пального.

"Тоді ми почнемо дорожчати одразу через ці фактори. Тобто, у нас зараз багатофакторне підвищення цін на горизонті", - ділиться думкою експерт.

Також на горизонті перед українцями маячить зростання цін на цигарки на близько 40 гривень за пачку – це результат підвищення акцизів на тютюн. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 4 грудня 2024 року. Щойно документ буде підписано президентом, відповідні зміни набудуть чинності.

Зміни в обов’язковому автострахуванні

Підвищення цін на пальне – це ще не усі новини для водіїв. В Україні змінюються правила обов’язкового автострахування, що покликані наблизити українське законодавство до європейського.

Прогнозується, що нововведення призведе до здорожчання полісів. Втім, для певних категорій осіб залишаться пільги: учасники бойових дій, Революції Гідності та люди з інвалідністю 1-2 груп матимуть знижку 50%.

Так, згідно з законом, що набуває чинності 1 січня, передбачається збільшення страхових сум до європейського рівня. Якщо у 2024 році ліміти відшкодувань на одного потерпілого складали 160 тис. грн за шкоду, завдану майну, та 320 тис. грн за шкоду, завдану здоров’ю, то з нового року ці показники зростуть до 250 тис. грн (при максимальній виплаті на подію – 1,25 млн грн) та 500 тис. грн (при максимумі – 5 млн грн) відповідно. Наступний етап збільшення страхових виплат запланований на 2026 рік.

Якщо нині майже усі договори "автоцивілки" містять пункт про франшизу (тобто, суми збитку, яку у випадку ДТП власник страхового поліса покриває власним коштом), то з нового року такого вже не буде.

Зазначається, що новий закон передбачає відшкодування шкоди здоров’ю чи життю будь-якому учаснику ДТП, включно з пішоходами та пасажирами.

Крім того, для усіх запроваджується пряме регулювання, яке раніше було додатковою опцією. Це означає, що у разі ДТП потерпіла сторона звертатиметься до свого страховика, який швидко сплатить відшкодування, стягуючи його зі страхової компанії винуватця події.

Усі перераховані зміни стосуватимуться водіїв, що придбають поліс вже починаючи з 1 січня 2025 року. Для усіх старих полісів зберігатимуться попередні умови, і користуватися ними можна буде до завершення терміну.

Тариф на електроенергію

З 1 січня 2025 року Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищить тариф "Укренерго" на послуги із передачі електроенергії на 30% - до 686,23 грн/МВт-год.

Як пояснює УНІАН експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, "Укренерго" і обленерго забезпечують передачу, розподіл і диспетчерське управління електроенергією. Тоді як продаж електрики здійснюють учасники оптового ринку і генеруючі компанії.

За словами експерта, підвищення тарифу дозволить "Укренерго" компенсувати власні витрати, оскільки поточні тарифи на передачу і розподіл електроенергії були надто низькими, через що на ринку накопичувалися борги.

"Занижені тарифи формували борги на ринку електричної енергії, оскільки оператори системи передачі й розподілу були змушені шукати кошти, щоб покривати витрати на забезпечення цих послуг", - каже Рябцев.

Водночас експерт заспокоює, що підвищення тарифу на передачу електроенергії не вплине на ціни для населення. Останнє підвищення тарифу на електрику для населення до 4,32 грн/кВт-год залишиться незмінним до 30 квітня 2025 року. А от потім на українців, скоріше за все, очікує чергова хвиля здорожчання світла.

"Послуги передачі та диспетчеризації не впливають на тарифи для домогосподарств і бюджетних організацій. Якщо йдеться про всіх інших, то вони вплинуть, але цей вплив є несуттєвим, оскільки він розподіляється рівномірно, відповідно до обсягів споживання, на всіх споживачів", - каже Рябцев.

Водночас, великі промислові підприємства, що споживають значні обсяги електроенергії, вже б’ють на сполох та попереджають, що будуть вимушені перекладати зростання витрат на кінцевих споживачів, підвищуючи вартість своєї продукції.

Зв’язок вдарить по кишені

Але і це ще не всі сюрпризи. Наступні у черзі на підвищення тарифів – оператори зв’язку.

Так, компанія "Укртелеком" з січня 2025 року підвищує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо на 21-23 відсотки.

Як повідомляють у компанії, плата за проводове радіо зросте зі 145 до 189 гривень на місяць. Тариф "Простий" збільшиться у ціні зі 195 до 255 грн. Тариф "Простий Мінімальний" - до 249 грн. За послуги за тарифом "Домашній Базовий" доведеться платити 325 грн на місяць замість 255. А тариф "Домашній Безлімітний" зросте в ціні до 329 грн.

Також про здорожчання своїх послуг повідомляють і мобільні оператори. Зокрема, "Київстар" з 20 грудня підвищив ціни на свої тарифи для абонентів, в середньому, на 25%.

Зміни у тарифоутворенні торкнулись і компанії "Укрпошта", яка з 1 січня 2025 року визначатиме вартість доставки в залежності від об’єму, а не від ваги відправлення. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, що українська компанія оглядається на тенденції лідерів світового ринку на кшталт FedEx та UPS. Таким чином, об’єм посилки стане головним критерієм розрахунку, а вагу вказувати потрібно лише для контролю цілісності.

Компанія також переглянула частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта, як зазначають у компанії, "залишаються найдоступнішими на ринку".

Тразит газу через Україну

1 січня відбудеться історична подія – припинення російсько-української угоди на транзит газу з Росії до ЄС. Очікується, що остаточне припинення російських поставок нашою територією призведе до втрати Україною 1 мільярда доларів на рік від транзиту, що доволі відчутно в умовах шаленого бюджетного дефіциту. Але ці ризики здаються прийнятними на тлі очікувань від втрат Росії, що оцінюються на рівні близько 6,5 мільярдів доларів на рік (третина загального експорту "Газпрому" до ЄС).

Європейські країни у переважній більшості вже не мають заперечень проти завершення російського транзиту, окрім однієї найвпертішої – Словаччини, прем’єр-міністр якої, через нібито страх перед втратою російського "блакитного палива", адресує українській владі погрози. Зокрема, 27 грудня Роберт Фіцо витягнув останній путінський "козир" з рукава, пригрозивши припиненням постачання електрики в Україну. Варто зазначити, що, дійсно, Словаччина є одним з наших найбільших донорів для покриття дефіциту в енергетиці. За словами Володимира Зеленського, частка Словаччини в українському імпорті електроенергії складає 19%.

Та експерти заспокоюють, що навіть у випадку демаршу Фіцо, ситуація в українській енергосистемі не стане критичною, бо наша країна імпортує до 2,1 ГВТ через Румунію, Польщу, Угорщину та Словаччину, і навіть якщо одна з них припинить постачання, інші три зможуть компенсувати нестачу.

При цьому, як зазначають фахівці, російське "блакитне паливо" не є безальтернативним для Словаччини, просто воно – найдешевше, через що словацький прем’єр не зацікавлений злазити з "газової голки" Кремля та шукати інших постачальників.

Поки що невідомо, чи вдасться Єврокомісії привести до тями Фіцо і знайти для нього необхідні важелі впливу.

Що ж до, власне, блакитного палива, то, очікується, що Україна спокійно переживе припинення транзиту, адже вже другу зиму поспіль планує проходити на газі власного видобутку.

Доплати вчителям

Новий рік принесе приємний подарунок українським вчителям – з 1 січня 2025 року усі педагоги зможуть отримувати щомісячну надбавку до зарплати у розмірі 1000 гривень "на руки" (тобто після сплати податків). А вже з вересня 2025 року доплата зросте до 2000 грн.

Відповідна постанова уряду діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

За словами міністра освіти Оксена Лісового, це рішення не зможе вирішити усі проблеми із вчительськими зарплатами, але це "перший крок" до позитивних змін.

Крім того, зміни торкнуться і вихователів садочків та батьків дошкільнят, адже з 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон "Про дошкільну освіту". Як зазначають у Міносвіти, документ передбачає оптимізацію навантаження для вихователів, 56 днів щорічної відпустки, можливість отримувати більші доплати та надбавки. Для батьків обіцяють територіальну доступність садочків, вибір форми навчання (очна, мережева, дистанційна) та нові типи закладів: мобільні, сімейні чи мінісадки.

Ліквідація МСЕК: встановлення інвалідності по-новому

З 1 січня будуть остаточно ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які, як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, має замінити "цифрова, прозора, європейська модель". Цьому рішенню передувала низка скандалів через корупцію (усі пам’ятають фото сина керівниці Хмельницького обласного МСЕК, що лежить на ліжку, устеленому пачками з валютою), прокурорів-інвалідів, фіктивні медичні документи та діагнози.

Старі МСЕК мають замінити експертні команди лікарів у багатопрофільних закладах охорони здоров’я. Склад команд буде не сталим, а формуватиметься індивідуально під кожен випадок. А усі направлення, діагнози, документи та висновки фіксуватимуться у електронній системі.

Встановлення інвалідності для пацієнтів має спроститися: після встановлення діагнозу лікуючий лікар одразу направлятиме особу на оцінювання без необхідності проходження лікарсько-консультативної комісії закладу.

До того ж ряд пацієнтів зможуть проходити медогляд дистанційно. Згідно з поясненнями МОЗ, такий формат застосовуватиметься переважно для військовослужбовців, пацієнтів із хронічними захворюваннями та обмеженнями у пересуванні, якщо ці діагнози підтверджені відповідною медичною документацією. Пацієнти або їхні представники зможуть надавати медичні документи в цифровій формі, і якщо цього буде достатньо, експертна комісія ухвалюватиме рішення заочно.

Чиновники додають, що із початком нового року статус інвалідності має базуватися на оцінці того, як хвороба впливає на повсякденну діяльність людини. Також планується змінити підхід до визначення пенсій: зокрема, як зазначала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, якщо особа з інвалідністю продовжує працювати, вона не повинна отримувати виплати з інвалідності, тоді як для людей, що втратили працездатність, пенсії мають бути значно вищими. Але нові умови стосуватимуться лише "нових" пенсіонерів.

Згідно з урядовою постановою, інвалідність (а разом із нею усі права, пільги та виплати) збережеться для всіх осіб, кому вона раніше була встановлена пожиттєво.

Ряд медичних послуг стануть платними

Але і це ще не остання зміна у медичній сфері. З 2025 року набирає чинності перелік лікарських послуг, які державні та комунальні заклади надаватимуть пацієнтам платно.

Таким чином, з 1 січня 2025 року пацієнтам доведеться платити за:

звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;

медичні послуги за договорами з юридичними особами;

послуги у медичних закладах сектору безпеки і оборони та Державного управління справами, якщо пацієнти не належать до визначених категорій;

послуги за місцем проживання, якщо звернення спричинене бажанням пацієнта, а не медичним станом;

можливість самостійно обрати лікаря у стаціонарі;

перебування у палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу.

У МОЗ зазначають, що без направлення українці зможуть отримувати первинну та екстрену допомогу, а також звертатися до гінекологів, психіатрів, наркологів, педіатрів, стоматологів, фтизіатрів (лікарів, що займаються діагностикою та лікуванням туберкульозу). Також до цього переліку включаються лікарі, у яких пацієнти спостерігаються через хронічні захворювання.

Медичні заклади самостійно визначатимуть вартість своїх послуг. У міністерстві пояснюють, що лікарні мають оприлюднити повний перелік платних і безоплатних послуг, а оплатити їх можна буде у безготівковій формі на офіційні рахунки.

Водночас, з 1 січня розширюється програма "Доступних ліків", за якою пацієнти можуть отримати медичні препарати безкоштовно або з частковою доплатою. За інформацією Кабміну, мова йде про 30 нових діючих речовин: зокрема, препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

І це ще не увесь перелік змін, що очікують на українців у прийдешньому році – лише ті, що набувають чинності саме з 1 січня. Загалом же, у 2025-му українцям варто готуватися до введення нових банківських лімітів на перекази з картки на картку, і з гарних новин – чекати на індексацію пенсій та нові субсидії на оренду житла для переселенців.

Проте загалом, у своїй більшості, заплановані на наступний рік зміни виглядають доволі песимістично й призведуть до ще більшого затягування пасків більшою частиною українського населення. Продиктовані вони викликами третього року повномасштабної війни, через що уряд скорочує видатки задля фінансування армії. Проте, якби паралельно із цими процесами українці бачили більше завзятості влади у боротьбі з корупцією та менше популістичних ініціатив на кшталт "Вовиної тисячі", розуміння необхідності мобілізації усіх наявних ресурсів було б на порядок вищим.

Надія Бурбела, Дмитро Петровський