Наше Різдво не вкрасти: скільки коштуватиме українцям накрити стіл до свят

Зважаючи на криваву та руйнівну війну російських загарбників проти нашої країни, цьогоріч новорічні та різдвяні святкування в Україні будуть стриманими. Але це не забере в нас можливості зібратись на вечерю з близькими за одним столом. Що ж будуть купувати українці до святкового столу та скільки це коштує?

Наближаються новорічні та різдвяні свята, які зазвичай запам’ятовуються своєю особливою теплою і магічною атмосферою. В мирні часи напередодні цих свят люди поринали в процес підготовки подарунків для рідних і близьких, прикрашали ялинки, а також планували, якими будуть святкові меню.

Зараз же підступні рашисти, залишаючи нас без світла, води, тепла і зв’язку, намагаються забрати як наше нормальне буденне життя, так і радощі прийдешніх свят. Але нас не зламати! Звичайно, цей Новий рік ми будемо зустрічати без масових гучних гулянь. Цьогоріч новорічні свята та Різдво для українців стануть приводом провести час вдома з найближчими, що наразі є по-особливому цінним. І не будемо забувати, що багато героїчних українців проведуть свята на своїх бойових постах.

Головним атрибутом свят навіть у такі важкі, доленосні часи буде накритий смаколиками стіл. Авжеж, зважаючи на війну та зниження доходів, українці будуть більш стримані у закупівлі продуктів до святкового столу. Проте кожній господині та господарю все рівно захочеться по можливості побалувати близьких чимось смачненьким.

"До мене на Новий рік приїдуть онуки, тому планую приготувати для них їхній улюблений салат з крабовими паличками та запечену птицю. А ще куплю мандаринів", - розповіла кореспонденту УНІАН киянка Марія Петрівна.

Столична пенсіонерка також додала, що цьогоріч до святкового столу буде менше купувати овочів, натомість відкриє консервовані огірки та помідори, які влітку власноруч збирала на дачі.

Що купують напередодні свят

Попри виклики війни, українці починають поступово задумуватись про новорічне меню і що для нього треба закупити. Це допомагає хоч трохи відволіктись від лякаючої воєнної реальності, в якій ми живемо вже майже 10 місяців, і пригадати турботи мирного життя.

Як повідомили УНІАН в мережі супермаркетів Ашан, серед своїх покупців вони бачать тенденцію до зацікавлення традиційними святковими продуктами. Найбільшим попитом користуються: алкогольні товари, консерви, товари тривалого споживання та вже готові до споживання продукти.

"Найменшим попитом (не традиційно для цієї пори) користуються товари, які потрібно зберігати в морозильних камерах та холодильнику: м’ясо, свіжа риба чи птиця. Якщо в попередні роки клієнти завчасно готувалися і купували такі товари заздалегідь, то цьогоріч ми будемо мати відкладену купівлю ближче до свят. Це пояснюється нестабільним постачанням електроенергії, тривалими відключеннями світла", - зазначили в компанії.

Також в мережі розповіли, що в цілому клієнти не відмовляються від закупівель традиційних для цієї пори року товарів, але беруть їх у менших обсягах.

Торгівельна мережа Varus підтвердила, що українці наразі купують типові продукти для сезону.

"В категорії овочів в топі найпопулярніших залишаються цибуля, морква, огірки, капуста, картопля. У фруктах – банани, лимони, яблука, апельсини та мандарини", - розповіли в мережі магазинів.

Також у Varus не помітили, що покупці почали економити на таких продуктах, як оселедець та овочі, не дивлячись на деяке зростання цін у порівнянні з минулим роком, але економлять на тих продуктах, які помітно подорожчали – ковбасі та яйцях.

"Продаж вже готових салатів зріс на 42 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це пов’язане як з широким асортиментом вже готових страв, представлених в нашій мережі, так і з тим, що купити готову страву простіше, та головне, дешевше ніж всі її складові", - підкреслили в компанії.

Обираючи м'ясо, як розповіли в мережі, українці віддають перевагу птиці, адже вона залишається найдешевшою. Найчастіше купують куряче м'ясо на вагу, а не у вже фасованому вигляді. Серед напоїв безалкогольних в лідерах питна негазована вода та кока-кола, а от серед алкоголю – поки в лідерах пиво, а не ігристе та інше вино.

Вартість святкового столу

В цьому році, окрім відсутності святкового настрою і тривоги з приводу нещадної війни, українців також засмучує вартість підготовки новорічного та різдвяного столів. Адже більшість харчових продуктів протягом війни значно здорожчали. Тож в результаті для святкових посиденьок громадянам доведеться викласти більшу суму, ніж торік.

Як підрахували в Інституті аграрної економіки, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу української родини - салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, – обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 2 655 гривень - на 44 відсотки дорожче, ніж минулого року.

Зокрема, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,7 гривень. Це на 42 відсотки більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року. Разом з тим на 2,5 відсотка дорожче рівня минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,7 гривень.

Згідно з дослідженням, вартість овочів на новорічному столі складе в середньому 254,9 гривень - на 37,5 відсотки дорожче вартості минулого року. Фрукти обійдуться у 168,9 гривень - зростання вартості на 59,7 відсотків.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, серед продуктів харчування саме овочі та фрукти найбільше зросли в ціні.

"Найчастіше українці до святкового столу купують свіжі томати, які зараз нечасто присутні в повсякденному харчуванні. Середня ціна на свіжі томати становить 103,4 грн/кг, що на 82 відсотки більше за ціну рік тому", - сказала Литвин агенції УНІАН.

Щодо традиційного новорічного атрибуту – мандаринів, то, як підрахувала аналітик, середня ціна на них зараз становить 66,1 грн/кг, що на 53 відсотка перевищує аналогічний показник минулого року.

"На кожному новорічному столі (за виключенням вегетаріанців), присутнє м’ясо. В грудні 2022 року середня ціна на яловичину становить 192,1 грн/кг (на 3 відсотки дорожче, ніж рік тому), курятини – 110,7 грн/кг ( на 7 відсотків) та свинини – 170, 7 грн/кг (на 45 відсотків)", - поділилась підрахунками Литвин.

Також вона зазначила, що станом на середину грудня середня ціна на сир становить 424,3 грн/кг, що на 28 відсотків перевищує аналогічний показник рік тому.

Чинники здорожчання

Усі ми протягом повномасштабної війни відчули на своїх гаманцях, як сильно здорожчало продовольство. А напередодні свят, коли закупки продуктів набирають більш масового характеру, цей ціновий удар відображається ще сильніше.

"Цьогорічне досить суттєве зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", - пояснив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Зокрема, як розповіли в Українському клубі аграрного бізнесу, значне здорожчання томатів викликане скороченням обсягів їхнього виробництва в теплицях через традиційно значну частку енергоресурсів в структурі виробництва та невизначеність подальшого стану вітчизняної енергосистеми через обстріли росіянами енергетичних об’єктів. А імпортні томати задають високий рівень цін через девальвацію гривні та відсутність морського шляху доставки продукції в Україну, що суттєво збільшує логістичні затрати. Ці ж чинники впливають і на збільшення вартості цитрусових чи іншої екзотики, бо всі вони є імпортовані.

"Серед м’яса найбільше зросла в ціні свинина, що обумовлено втратою свиноферм на сході нашої держави, де традиційно була підвищена концентрація таких тваринницьких ферм, а також порушенням технологічного ланцюга виробництва свинини. На початку війни деякі ферми не займалися розведенням поросят через невизначеність, що відобразилося на скороченій поточній пропозиції та зростанню цін", - підкреслила аналітик УКАБ.

Вона також наголосила, що хоч ціни на харчі в Україні зростають, але при цьому дефіциту не спостерігається на жодний вид продуктів харчування як до новорічного столу, так і до повсякденного.

Наше Різдво не вкрасти

Попри ускладнене війною життя, більшість українців не вішають ніс, а намагаються знаходити приводи хоч якось порадувати себе, близьких та рідних. Новорічні та різдвяні свята - це якраз один з таких приводів. Зокрема, це можливість зібрати найближчих за одним столом і душевно провести час. І кривавий кремлівський тиран та його дика орда, як би не намагалися, не зможуть вкрасти у нас Різдво.

Але з огляду на велику кількість чинників, викликаних рашистською навалою, накрити святковий стіл цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче, ніж минулого року. Проте при великому бажанні кожна господиня та господар зможуть приготувати для своєї сім’ї традиційні страви. Адже всі звичні продукти є на полицях магазинів і їхньої нестачі не передбачається.

Тож нехай для нас це буде перше і останнє святкування Нового року та Різдва в такій надскладній обстановці в розпал війни. А наступний рік, щоб приніс нашій країні перемогу і кожному з нас - можливість на свята бути вдома і з близькими та рідними, щоб усі були живі, здорові та був дійсно багатий стіл.

Альона Кириченко