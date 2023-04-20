Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,58 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні послабився на 10 копійок – до 38,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також знизився на 10 копійок і становить 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,58 грн за дол., євро - 40,80 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація з курсом

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

У травні 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу. Вже у липні 2022 року регулятор послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що до 23 квітня, курс долара в Україні може ще впасти. Як прогнозує експерт, незабаром він може досягти позначки в 36,9-37,5 грн.

За його словами, нова програма співпраці з МВФ передбачає поступове скасування "трьох курсів" і створення передумов до лібералізації валютного ринку. "Базовим" єдиним курсом може стати офіційний курс валют. За словами експерта, до середини травня очікується, що готівковий курс валюти "зачепиться" на рубежі нижче 37 грн/долар.

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