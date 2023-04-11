Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 37,85 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол., євро - 40,40 грн за євро.

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Курс в умовах війни

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу. Примітно, що до війни в Україні курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25%.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що в передсвятковий тиждень перед Великоднем готівковий курс долара і євро в Україні може дещо знизитися. Експерт вважає, що з 10 по 16 квітня готівковий курс долара і євро в порівнянні з 20-27 березня може дещо знизитися (на 3-4 відсотки), відповідно, трохи зміниться валютний коридор коливань - до 37,0 - 37,60. грн / дол. і 39,5-41,00 грн/євро.

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