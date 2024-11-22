Зберегти дах над головою: оренда житла в Україні дорожчає

В Україні досить стрімко дорожчає оренда житла, а попит вже значно перевищує пропозицію. УНІАН розбирався, як змінилися ціни на орендовані квартири у різних регіонах, і де винаймати оселю найдорожче.

Оксана та Сергій – подружжя переселенців з Донеччини, наразі проживають на Київщині та орендують однокімнатну квартиру у місті-супутнику столиці. Житло їм здали знайомі сина, який проживає в цьому місті, тому ціна за квартиру з усіма зручностями була невисокою – 6000 гривень на місяць впродовж останніх двох років.

"У цьому місяці власники квартири підняли ціну на тисячу гривень. Але все одно вона лишається низькою для такого житла – наразі ціни на оренду однокімнатної квартири у нашому будинку стартують від 9000 гривень, тому ми у виграшній ситуації. Ще й з котом дозволили жити, а зараз винайняти житло з твариною складно", - ділиться з УНІАН своєю історією співрозмовниця.

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Через повномасштабну війну попит на оренду житла в Україні залишається високим. Потік переселенців не зупиняється, адже багато міст у прифронтовій зоні страждають від регулярних обстрілів. Люди збирають валізи та роблять цей крок у невідомість – наважуються на переїзд до більш безпечних регіонів, подалі від сусідів-терористів.

Як українці обирають житло

Реалії, у яких вимушені жити українці, диктують свої специфічні умови при виборі житла: окрім віддаленості регіону від місць ведення активних бойових дій, орендарі звертають увагу на висотність квартири, наявність газової плити та резервного живлення у будинку на випадок відключення світла, а в деяких містах навіть з'явилося поняття "шахедна" чи "не шахедна" сторона.

Фахівці проєкту з нерухомості ЛУН зазначають, що ринок оренди житла під час війни дійсно дуже складний і динамічний, він напряму залежить від усіх подій, що відбуваються навколо. Так, на початку великої війни аналітики спостерігали пряму залежність від обстрілів – кілька днів після масштабних бомбардувань столиці значно знижувалась пошукова активність.

"Пізніше всі адаптувались і обстріли перестали впливати на попит. Проте безпекові фактори все ще є ключовими при виборі житла. І ті квартири, в яких є сховище, світло, вода, газ, віддаленість від важливих інфраструктурних обʼєктів, ліфт працює під час відключень тощо – мають великі переваги на ринку і можуть здаватися в оренду дорожче", - повідомили в ЛУН у коментарі УНІАН.

Аналітики "OLX Нерухомість", у свою чергу, розповіли, що бойові дії, а також відключення світла впливають на загальну економічну ситуацію в країні, зокрема і на ринок оренди.

"Відключення світла сприяють зростанню попиту на житло, оснащене автономними джерелами енергії (наприклад, генераторами або сонячними панелями). Водночас, здебільшого, це стосується приватних будинків, де є можливість розмістити автономні джерела світла. Таке житло відноситься до дорожчого цінового сегмента, а тому не впливає на загальну картину попиту", - зауважили фахівці в коментарі УНІАН.

Як змінилися ціни на оренду житла

В поточних економічних умовах, коли в країні зростає інфляція і дорожчають різноманітні товари та послуги, оренда житла не є винятком.

За словами фахівців ЛУН, зміна ціни оренди квартир в Україні під час війни залежить від сукупності факторів, серед яких безпека, економічна ситуація, демографічні зміни, пошкодження нерухомості та адаптація ринку до нових умов.

"Різні регіони можуть відчувати ці зміни по-різному, що робить ринок нерухомості в Україні складним і нестабільним. Важливим чинником є географічна близькість до місць бойових дій. Квартири в регіонах, що знаходяться на відносно безпечній території або подалі від фронту, мають більший попит, тому ціни на оренду в таких містах значно зросли, в тому числі через приплив внутрішньо переміщених осіб", - повідомили у компанії.

Водночас, у Харкові, Херсоні, Сумах вартість оренди залишається дуже низькою.

Аналітики зауважили, що в Києві квартира в середньому здається за 5 днів, проте найпопулярніші пропозиції можуть "розлітатися" і за один день, що свідчить про дуже високий попит в столиці на оренду квартир.

"Для прикладу, ще в січні 2024 року цей показник складав 11 днів", - додали у прес-службі ЛУН.

За даними Державної служби статистики, з початку року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Україні зросла на 8,2% - з 6605 грн у грудні 2023 року до 7148 грн у жовтні поточного року.

При цьому найбільше доведеться викласти за оренду на заході України: лідерами за вартістю є Закарпатська область з середньою ціною оренди "однушки" у 11 822 грн та Львівська (10 659 грн). У п'ятірку регіонів з найдорожчою орендою за версією Держстату також входять Рівненська область (9 891 грн), місто Київ (9 580 грн) та Хмельницька область (9 294 грн).

Найбільше ж з початку року зросли ціни на оренду квартир у Рівненській області (+37,4% у жовтні до грудня 2023 року), Волинській (+33,8%) та Кіровоградській (+30,1%).

У кінці списку, очікувано, знаходяться прифронтові регіони, які потерпають від постійних обстрілів, і середня вартість оренди однокімнатної квартири там найменша – це Херсонська (2 928 грн), Миколаївська (3 627 грн), Сумська (3 700 грн), Запорізька (3 720 грн) та Харківська (3 877 грн) області. Проте при цьому у Сумській області середня вартість оренди з початку року зросла на 23%.

Попит перевищує пропозицію

Як розповіли аналітики "OLX Нерухомість", серпень-вересень традиційно є періодом пожвавлення на ринку оренди житла в Україні. Пов’язано це з сезонною міграцією студентів, працівників тощо.

"Але при цьому ми не бачимо зниження попиту і в жовтні, як це було традиційно до 2022 року, що, перш за все, можна пояснити динамікою на фронті та обстрілом міст, що змушує українців переїжджати в більш безпечні регіони та міста. Аналізуючи дані жовтня 2024 року до аналогічного періоду 2023 року, бачимо що медіанні ціни на довгострокову оренду квартир в середньому по Україні зросли на 25%", - повідомили УНІАН у прес-службі OLX.

Зазначається, що вартість залежить від регіону, і в областях, що перебувають під постійним обстрілами (до прикладу Харків чи Суми), ціни знизились, або залишились такими ж.

В Києві, за даними OLX, відбувся ріст медіанних цін на 35%, Одесі – на 29%, Львові – на 9,5%. У Львові, варто зазначити, найбільше зростання цін було у 2022 році, тому зараз немає такого великого збільшення в порівнянні з Києвом і Одесою. Найбільше вартість зростає на одно- та двокімнатні квартири, на які спостерігається підвищений попит.

"Важливо, що кількість пропозицій житла скорочується (-12%), а кількість відгуків зростає (+14,8%), що своєю чергою сприяє зростанню цін", - зауважили у компанії.

Скільки вартуватиме зимовий відпочинок

Попри війну, що триває, українці продовжують відпочивати у Карпатах – найпопулярнішому зимовому курорті. Окрім цивільних громадян у відпустках, туди приїжджають на відпочинок чи реабілітацію українські захисники. Також нерідко на відпочинок привозять дітей-переселенців.

За даними "OLX Нерухомість", цього року (станом на початок листопада) ціни на оренду житла у цьому регіоні дещо зросли, але вартість залежить від конкретної локації.

Найдорожча подобова оренда традиційно в Буковелі. Так, у селі Поляниця будинок можна подобово орендувати за 4 750 грн, що на 19% більше за показник минулого року.

Слідом іде село Татарів, де будинок можна зняти за 3 200 грн на день, що на 7% дорожче, ніж торік. Поряд, у Микуличинах, будинок коштуватиме в середньому 2 500 грн за добу – порівняно з минулим роком показник не змінився.

"Житло в будинку в Яремче обійдеться у 1800 грн, що на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно ведеться будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Орендувати саме квартиру обійдеться дорожче — в середньому 2 400 грн за добу", - зазначили аналітики OLX.

У популярному серед туристів селищі Ворохта будинок можна орендувати за 1 800 грн, тут ціни за рік зросли на 20%. У Яблуниці ціна за рік не змінилась і складає 1 500 грн за добу оренди.

На Львівщині популярними є Славсько та Сколе. Оренда житла в будинку у Сколе становить 2 250 (+12,5%), а в Славсько - 2 000 грн (+10%).

"Якщо ви шукаєте варіант житла в готелі або на базі відпочинку, то ціни тут дещо дешевші. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 грн, Славсько - 1 100 грн, Микуличинах та Ворохті - 600 грн", - зазначили в OLX.

Фахівці зауважили, що оренда житла в будинках у Карпатах залишається найдорожчим способом відпочинку, і за рік ціни зросли в середньому на 10-15%. Дешевше обійдуться місця в готелях та базах відпочинку. Слід також врахувати, що з початком високого сезону (а в Карпатах це останні тижні грудня та початок січня) ціни можуть значно зрости.

…Як відзначають експерти, попит на оренду житла в Україні високий і значно перевищує пропозицію. Це, разом зі здорожчанням інших послуг і товарів, відбивається на вартості орендованого житла.

Найважче при цьому внутрішнім переселенцям. Чиновники пообіцяли запустити для них субсидію на оренду житла, компенсуючи певну частку плати за оренду при недостатньому розмірі доходів. Але для цього орендодавці мають здавати квартири офіційно та сплачувати податки, що велика рідкість. Тому наскільки це спрацює, поки невідомо.

Катерина Жирій