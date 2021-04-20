Кошти отримано внаслідок розміщення чотирьох пакетів облігацій у гривні.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 квітня залучило до державного бюджету 4,593 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Міністерства, кошти отримано внаслідок продажу 4 пакетів гривневих облігацій на суму:

33,03 млн грн, терміном обігу 70 днів із середньозваженою ставкою прибутковості 8,50% річних;

4 млрд 405 млн грн, на 322 дні, ставка - 11,15% річних;

2,59 млн грн на 581 день, ставка - 11,30% річних;

151,51 млн грн, на 2226 днів під 12,75% річних.

Читайте такожУ НБУ розповіли, скільки грошей Мінфін позичив до держбюджету з початку року

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 13 квітня залучило до державного бюджету 1,59 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький