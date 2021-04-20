Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 квітня залучило до державного бюджету 4,593 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Міністерства, кошти отримано внаслідок продажу 4 пакетів гривневих облігацій на суму:
- 33,03 млн грн, терміном обігу 70 днів із середньозваженою ставкою прибутковості 8,50% річних;
- 4 млрд 405 млн грн, на 322 дні, ставка - 11,15% річних;
- 2,59 млн грн на 581 день, ставка - 11,30% річних;
- 151,51 млн грн, на 2226 днів під 12,75% річних.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 13 квітня залучило до державного бюджету 1,59 млрд грн.
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