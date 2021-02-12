Планується передбачити також можливість оплати рахунків і послугу переведення в готівку чеків.

Міжнародна платіжна система PayPal може додати на свою платформу можливість відкриття високоприбуткових ощадних рахунків і функцію торгівлі акціями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву гендиректора компанії Дена Шульмана.

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Як пише видання, платіжна система очікує, що до 2025 року число активних користувачів платформи досягне 750 млн. Це вдвічі вище поточного рівня.

Що цьому передувало

PayPal заявляла про намір розширити свою присутність на ринку цифрових активів і у зв'язку з цим розглядає можливість покупки компаній, що працюють у сфері криптовалют.

Наприкінці грудня 2020 року PayPal купив 30% акцій китайського платіжного сервісу Guofubao Information Technology (GoPay), інші 70% компаній придбала ще у 2019 році.

Платіжний сервіс першим з іноземних компаній став 100-відсотковим власником китайської платіжної платформи.

PayPal в Україні

У травні 2020 року Міністерство цифрової трансформації повідомило про ведення діалогу з однією з найбільших у світі платіжних систем PayPal з приводу її можливого заходу на український ринок.

У грудні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила в Україні до обігу акції шести американських технологічних компаній, у тому числі й Netflix.

Що таке PayPal

PayPal - міжнародна електронна платіжна система. Найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. Виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.

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Автор: Олена Коваленко