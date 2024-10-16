Українці не відчули на собі зростання пенсій через інфляцію.

Станом на 1 жовтня середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4% у порівнянні з 2023 роком, але якщо враховувати інфляцію, то реальне зростання склало лише 0,7%. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"‎Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі невелике, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року", – повідомив державний діяч. ‎

Гетманцев також представив розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

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25,8% – до 3 000 гривень;

35,9% – від 3 001 до 5 000;

25,6% – від 5 001 до 10 000;

12,7% – понад 10 000.

Щодо фінансового становища Пенсійного фонду України, то голова податкового комітету оцінює його як "відносно стабільне". Принаймні, якщо казати про три перші квартали цього року.

За підсумками 9 місяців план власних надходжень від Єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконали на 1,9%. Це сталось через відставання у І-му кварталі, тоді як у ІІ-му і ІІІ-му план навіть перевиконали.

"Проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3%", – додав Гетманцев.

Пенсії в Україні – останні новини

Раніше повідомлялось, що понад половини усіх пенсіонерів нашої держави отримують пенсії, розмір яких перевищує 4000 гривень. Зростання середньої пенсій у цьому році сталось через березневу індексацію.

Найвищу середню пенсію (7940 гривень), згідно з раніше представленими даними, отримують кияни. Це більш ніж на 35% вище за середню пенсію по всій Україні.

Також, нагадаємо, нещодавно УНІАН розповів про те, які категорії можуть отримати максимальну пенсію у 23 тисячі гривень. Як повідомлялось, на максимальну пенсію можуть розраховувати, зокрема, держслужбовці, науковці та нардепи.

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