Курс гривні до євро зміцнився до 32,41 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 5 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,41 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2741,21 (2 липня – 2738,41)

100 EUR – 3241,07 (2 липня-3252,27)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 2 липня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,42/27,44 грн/дол., до євро - на рівні 32,41/32,43 грн/євро.

Курс на 2 липня

Національний банк України на п'ятницю, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій