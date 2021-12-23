Курс гривні до євро встановлений на рівні 30,85 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 24 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,27 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,85 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,22/27,24 грн/дол., до євро - на рівні 30,78/30,80 грн/євро.

Курс на 23 грудня:

Національний банк України на четвер, 23 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.