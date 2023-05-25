Перший крок до масової відбудови: як працюватиме програма "єВідновлення"

В України розпочала роботу програма "єВідновлення", за якою власники пошкодженого війною житла можуть отримати компенсацію на проведення ремонтів. Перші гроші наші громадяни зможуть отримати вже наприкінці травня. УНІАН розбирався, хто може розраховувати на фінансову допомогу від держави та що треба зробити.

За п’ятнадцять місяців повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб українців. За підрахунками Світового банку, житловий сектор нашої держави зазнав прямої шкоди на понад 50 мільярдів доларів.

Через продовження війни, постійні обстріли та ракетні атаки з боку кривавих росіян ці цифри будуть зростати, а покласти цьому край може лише перемога України на фронті.

Втім, держава не може собі дозволити чекати на закінчення війни, щоб перейти до відновлення житлової інфраструктури. Це є однією з базових умов, щоб додому повернулися мільйони українців, які виїхали за кордон чи у більш безпечні регіони.

Зрозуміло, що через великі масштаби руйнувань та різний ступінь пошкоджень житла потрібно максимально ефективно використати ті невеликі вільні кошти в бюджеті, які залишаються після витрат на забезпечення наших героїчних захисників та інші оборонні цілі.

Зважаючи на те, що набув чинності закон, який передбачає надання компенсації за пошкоджене чи знищене через війну нерухоме майно, державі потрібно було зробити перший реальний крок по підтримці постраждалих громадян.

Основних варіантів для вирішення цієї проблеми було три. Перший – почати одразу виплачувати компенсації за знищене житло, щоб українці змогли собі придбати нове. Другий передбачав фінансування робіт з проведення капітальних ремонтів суттєво пошкодженого житла. Але держава вирішила йти третім, найбільш консервативним і логічним шляхом: виплачувати грошову допомогу, щоб громадяни могли провести поточні ремонти у житлі з незначними пошкодженнями.

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації, які можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Планується, що вже в останні дні весни почнуться виплати перших компенсацій, на які поки що уряд запропонував направити з державного бюджету 4,4 мільярди гривень.

Хто може розраховувати на державну підтримку

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке є куратором процесу відновлення в державі, повідомило, що потенційними учасниками нової програми є всі громадяни України, які є власниками або співвласниками пошкоджених приватних будинків, квартир, житлових приміщень, які були пошкоджені через війну.

Пріоритет буде надаватиметься учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим, багатодітним родинам, людям з інвалідністю, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; опікунам та піклувальникам, прийомним батькам та патронатним вихователям, дітям-сиротам.

Важливою умовою участі є те, що пошкоджене майно має знаходитися на звільненій території і не було до того відремонтовано власними силами. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, згодом до програми можуть приєднатися і ті, хто вирішив не чекати на допомогу держави у відновленні житла.

"Стосовно родин, які зробили ремонт своїми силами, то працюємо над рішенням надання компенсацій. Відповідне завдання поставлене віце-прем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству відновлення", - наголосив голова уряду.

Важливим є те, що українці зможуть подавати заявки на участь у програмі повторно, якщо після ремонту будівля знов зазнає пошкоджень внаслідок російської агресії.

Алгоритм подачі заявки

Уряд намагався зробити процес подання заявок та отримання коштів максимально простим.

Перш за все потрібно подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно через застосунок "Дія". Варто зазначити, що у перші дні, коли надійшло дуже багато заявок, система технічно не була готова їх прийняти, тому стався збій. Зараз з технічної точки зору все працює нормально, в усякому разі так запевняють чиновники. Згодом подавати такі заявки можна буде в центрах надання адмінпослуг, у нотаріусів або в управліннях соцзахисту.

Після подачі заявки потрібно в офлайн чи онлайн-режимі створити спеціальну банківську картку "єВідновлення" в одному з банків, які є партнерами програми. Це – "Приватбанк", "Monobank", "Сенс банк", "А-банк", ПУМБ, Sportbank та Izibank.

Далі настає черга комісій, які мають створити органи місцевої влади. Саме ці комісії мають протягом місяця розглянути заявку на компенсацію, провести безпосередній огляд житла заявників, а після цього визначати остаточну суму допомоги. Після проведення огляду учасники програми отримають в "Дії" рішення комісії, які у разі чого можна буде оскаржувати в органах місцевого самоврядування.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, сума компенсації буде визначатися не "на свій розсуд", адже є чіткий чек-лист, ухвалений урядом, на основі якого комісії оцінюватимуть потребу в ремонті.

"Саме громади відповідальні за створення спеціальних комісій, які опрацьовуватимуть заявки, оглядатимуть пошкоджене житло та ухвалюватимуть рішення щодо надання та розміру грошової допомоги", - наголосив урядовець.

Ці комісії також фіксуватимуть усі рішення у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, тому міністр закликав органи місцевого самоврядування не зволікати зі створенням відповідних комісії та підключенням до реєстру.

Витратити кошти потрібно буде впродовж року після нарахування та виключно на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні дозволи, а їхні продавці подали заявку на участь в програмі через портал "Дія". Переказати гроші на інші картки чи витратити не за призначенням буде неможливо.

Як розв’язати проблеми

Заважаючи на те, що майже кожна подібна ініціатива уряду по виплаті фінансової допомоги великій кількості наших громадян не була "гладкою", то потрібно одразу ж побачити проблеми, які можуть виникнути під час реалізації цієї програми.

Перш за все, це стосується грошей. З початку роботи програми вже було подано більше 13 тисяч заяв про виплату допомоги. В подальшому ця цифра буде лише зростати, адже вже зареєстровано понад 400 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене або знищене майно, які можна було подавати ще з березня минулого року. Зрозуміло, що не всі вони підпадають під вимоги програми "єВідновлення", проте це теж буде суттєва цифра.

Якщо взяти до уваги виділення урядом лише 4,4 мільярдів на програму, то за умови граничної суми допомоги у 200 тисяч вона може покрити потреби лише 22 тисяч заявників. Тому, скоріш за все, наразі ми знаходимося на першому етапі програми, і з держбюджету будуть надходити додаткові транші. Проте державна казна точно не "резинова".

Також не зовсім зрозуміло, чим саме керувалися розробники програми, коли встановили граничну суму компенсації у 200 тисяч гривень. На момент виходу матеріалу в Мінрегіоні не дали відповідь на запит агенції УНІАН щодо цього.

Варто зазначити, що наприкінці квітня уряд затвердив порядок визначення компенсацій за програмою "єВідновлення", в якій перелічені 22 групи товарів та 57 видів ремонтних робіт, на які можна витратити отримані кошти.

Крім цього, там наведена середня вартість цих ремонтних робіт станом на лютий цього року. Наприклад, для відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та покрівлі із металочерепиці вказана ціна в 3 203 гривень за квадратний метр. Тобто, навіть за умови отримання компенсації в повному обсязі теоретично за ці 200 тисяч можна відновити не більше 62 квадратних метрів покрівлі. Звичайно, варто мати на увазі, що через інфляцію вартість ремонтних робіт постійно зростає.

Мешканець Миколаївщини Олександр, приватний будинок якого у селищі Шевченкове потрапив під ворожий обстріл, повідомив кореспонденту УНІАН, що найбільші ушкодження отримала саме покрівля будинку. Він вважає, що анонсована державою допомога навряд чи дозволить повністю привести домівку до нормального стану.

"Будинок має площу у 100 "квадратів", цих 200 тисяч гривень, якщо їх я і отримаю, вистачить лише на ремонт частини даху, а там ще потрібно замінити вікна, полагодити стелі та стіни. Грошей потрібно багато", - визнав Олександр.

Також наразі не зовсім зрозуміло, як місцеві комісії будуть визначати обсяги будматеріалів, необхідних для ремонту. Ще однією проблемою може стати те, що інформація про житло заявників не міститься у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з тієї чи іншої причини.

"Подавав в "Дію", але заяву не прийняли. Причина в тому, що будинок не був зареєстрований в Державному реєстрі речових прав. Він перебуває на пізній стадії будівництва та не зданий в експлуатацію", - зазначив в коментарі УНІАН Віктор із Сум.

Налагодження роботи на місцях

Зважаючи на те, що зарезервованих бюджетних грошей навряд чи вистачить на всіх заявників, то важливу роль в розподіленні наявних ресурсів гратимуть саме місцеві комісії, які будуть визначати: хто отримуватиме допомогу в першу чергу, а також узгоджуватимуть безпосередньо суми компенсацій. І є побоювання, що можуть знайтись такі чиновники, які захочуть нажитися під час війни.

Віце-прем’єр Кубраков вже нагадав членам комісій про їхню відповідальність та можливі наслідки.

"Чи є ризик того, що комісії завищуватимуть або занижуватимуть вартість ремонту? Мабуть, як і в будь-якій роботі, де присутній людський фактор. Утім, варто пам’ятати, що комісія вносить дані в державний реєстр і, в разі проведення перевірки, нестиме за відповідальність за недостовірні дані", - зазначив міністр.

Подивимось, чи спрацюють ці настанови. Також цікаво буде дізнатися, як саме уряд буде реалізовувати обіцяну справедливість у виплаті компенсацій для тих українців, хто вже встиг зробити ремонт власними силами, не чекаючи допомоги від держави.

Незважаючи на можливі ризики, програма "єВідновлення" все ж є першим реальним кроком, коли держава зіткнеться з масовими заявками громадян щодо пошкодженого житла. З огляду на плани влади в найближче десятиріччя направити на відбудову країни сотні мільярдів доларів, це буде гарним досвідом для державного апарату та місцевої влади. Програма може створити інструмент, який можна буде масштабувати та використовувати на інших напрямках відбудови. Колись же потрібно цю роботу розпочинати.

Тож, залишається лише сподіватися, що урядовці та місцеві чиновники усвідомлюють вагу власної відповідальності перед співгромадянами, яким потрібна допомога. А також перед майбутніми поколіннями українців, адже реалізація таких масштабних соціально-економічних ініціатив буде лакмусовим папірцем як для власних громадян так і для можливих інвесторів, які бажають бачити швидкі якісні зміни в роботі держави.

Дмитро Шварц