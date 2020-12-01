Експерти Ради підприємців при КМУ закликають до поміркованої фіскальної політики в умовах коронакризи.

Асоціація міст України, Рада підприємців при КМУ та Федерація роботодавців України підтримують пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового зростання акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), розроблені в рамках підготовки законопроекту 4065 до другого читання.

Про це йдеться у відповідних заявах організацій.

У Федерації роботодавців застерігають від кардинального підвищення податків зараз, враховуючи спад економіки та зростання безробіття в країні. На думку експертів ФРУ, збереження прогнозованих умов оподаткування та поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН до 2025 року дозволить забезпечити поступове збільшення надходжень до державного бюджету та зберегти робочі місця, насамперед у малому бізнесі.

В Асоціації міст акцентують на тому, що поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН дозволить не тільки уникнути зменшення надходжень до бюджету загальнодержавного акцизу, а й акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (роздрібного акцизу на тютюн), що зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування.

«Запропоноване поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дозволить уникнути цінових стрибків, зберегти робочі місця в компаніях, що задіяні у виробництві та реалізації цих виробів, забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів», - вважають в Асоціації міст.

Експерти Ради підприємців при КМУ закликають до поміркованої фіскальної політики в умовах коронакризи та посилаються на досвід країн Європи щодо оподаткування ТВЕНів.

«На відміну від України, у країнах Європи добре усвідомлюють усі ризики різкого підвищення акцизу на ТВЕНи. Там навіть в умовах значного дефіциту бюджету, спричиненого коронакризою, обирають помірковану акцизну політику, орієнтовану на поступове збільшення податкового тягаря або збереження наявних ставок оподаткування. Саме тому під час кризи треба максимально застосовувати проактивну фіскальну політику, яка максимально враховує реалії української економіки та бізнесу, адекватно балансуючи між потребами держави та бізнесу в цей складний час», - йдеться у заяві організації.

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Автор: УНІАН