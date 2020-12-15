Так при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік 700 працівників НАБУ повернули тільки 75,5 млн відшкодованих збитків грн до державного бюджету. При цьому зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх працівників правоохоронних органів України.

Видатки держави на 1 працівника НАБУ більш ніж в 10 разів перевищують повернення до бюджету від його діяльності.

Видатки на 1 співробітника НАБУ у рік складають 1,32 млн грн при загальній кількості в 700 працівників НАБУ. Водночас сума реально відшкодованих збитків складає лише 75,5 млн грн. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Так при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік 700 працівників НАБУ повернули тільки 75,5 млн відшкодованих збитків грн до державного бюджету. При цьому зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх працівників правоохоронних органів України.

Як повідомляв заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка, розміри посадових окладів на 2020 рік в НАБУ становлять:

- директор НАБУ – 200 тис. грн;

- перший заступник та заступник Директора НАБУ – 100 тис. грн;

- керівник управління – 75,6 тис. грн;

- директор територіального управління – 63 тис. грн;

- звичайний детектив НАБУ – 47,7 тис. грн.

Також працівники НАБУ отримують надбавки:

- за вислугу років: до 5 років – 15 %, понад 5 років – 20%, понад 10 років – 30 %, понад 15 років – 40%;

- за науковий ступінь – до 20 %;

- за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці – до 10 %.

Для порівняння, ставка молодого вчителя (з розрахунку 18 годин на тиждень) з вересня підвищилась і становить 4 050 гривень. Ставка вчителя I категорії з вересня 2020 року становить 5 051 гривню. У вчителя вищої категорії з вересня цього року оклад становить 5 385 гривень.

Як повідомлялось, директор НАБУ Артем Ситник в листопаді заробив трохи понад 215 тисяч гривень. Його заступники – від 130 до 194 тисяч. Нагадаємо, що ще рік тому рішенням суду Артем Ситник був визнаний винним у скоєнні корупційного правопорушення і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК.

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Автор: УНІАН