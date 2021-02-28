За словами прем’єра, Кабмін також подав законопроект, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

З 1 березня пенсії для восьми мільйонів українців зростуть в середньому на 300 грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Вже відзавтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання становитиме 300 грн», - написав він.

Також прем’єр додав, що уряд продовжує працювати над додатковими механізмами підтримки.

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«Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди старше 75 років»,- зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів також подав законопроект, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

«Ще одним кроком до справедливої та достойної пенсії в Україні стане запровадження накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу», - додав він.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Дмитро Шварц