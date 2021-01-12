Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування, але діяти почне через місяць.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення зарплат працівникам лабораторій, які проводять діагностику коронавірусу.

Читайте такожМінекономіки прогнозує падіння ВВП УкраїниПро це повідомляється на сайті президента.

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування, але діяти почне тільки через місяць.

"Сьогодні в клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою професійною немедичною освітою: біологи біохіміки, бактеріологи і інші, які проводять діагностику COVID-19, при цьому не отримують доплату до заробітної плати, встановлену для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Підписаний Президентом закон поширює соціальні права і пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів", - йдеться в повідомленні.

Кабмін з дня набрання чинності цим законом повинен встановити доплати до заробітної плати зазначеної категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.

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Автор: УНІАН