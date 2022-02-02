Президент зазначив, що сьогодні ситуація з валютним курсом стабільна.

Курс гривні на сьогодні стабілізувався і зміцнився завдяки підтримці європейських лідерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Що стосується гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, попри ту інформаційну паніку... Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню. Вважаю, заспокоїли ринки, на сьогодні відповідально вже це можу констатувати. На сьогодні ми бачимо, що йде зміцнення національної валюти... крім усього, що робили ми, також багато робили наші союзники, європейські лідери, які відкривали нам фінансові гарантії", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, це був сигнал для ринків та інвесторів, що Європа вірить в Україну, її ринок і банківську систему.

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"Те, що приїжджають лідери - лідери вірять у ситуацію з безпекою, підтримують нас у ці важливі часи. Все це вплинуло на те, що стабілізувався курс нашої валюти, стабілізувалася гривня і зміцнилася. Я не бачу ризиків. Ми розмовляли з великою групою, з Національним банком, ми розуміємо, що буде в принципі завтра... Ми вийшли з ситуації, коли щоранку – це фінансовий ризик і "сюрприз". На сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна", - зазначив президент.

Курс 2 лютого:

Національний банк України на середу, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.