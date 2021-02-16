Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км на годину збільшено з 510 до 1700 грн.

Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№ 2695). За це рішення проголосували 325 народних депутатів.

Що передбачено законом

Законом внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, якими передбачено штраф до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Такий само штраф передбачено за передачу керування транспортним засобом особі в стані сп’яніння, а також в разі відмови водія від освідування.

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Повторне протягом року таке порушення передбачає штраф в розмірі 2 тис. тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) з позбавленням прав на три роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Інший варіант покарання – адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням прав на строк три роки з можливим оплатним вилученням транспортного засобу.

Якщо особа вже двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування в стані сп’яніння чи відмову від освідування, законом передбачений штраф на водіїв у розмірі 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) з позбавленням прав на 10 років з конфіскацією транспортного засобу. Як альтернатива – адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права на 10 років, з конфіскацією авто.

Також законом збільшено штраф з 510 до 1700 грн за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 кілометрів на годину.

Зазначимо, до закону не ввійшла норма про розширення прав патрульних поліцейських, яким передбачалося дозволити їм проводити вибірковий контроль водіїв на стан сп’яніння у вихідні, святкові дні та наступний після цих днів день. На сьогодні в законодавстві визначені підстави для зупинки транспортного засобу.

Також парламент підвищив штраф за керування транспортним засобом без посвідчення водія, реєстраційного документу на транспортний засіб, а також полісу обов'язкового страхування. В разі відсутності таких документів штраф становитиме 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 грн).

За керування транспортним засобом особою, яка не має прав, або передала керування особі, яка не має права керування, передбачено штраф у 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн).

Законом передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців особи, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.

Закон скасовує такий вид відповідальності для нетверезих водіїв як взяття на поруки, або звільнення від відповідальності за малозначні правопорушення.

Також закон скасовує такий вид відповідальності за скоєне у стані сп’яніння ДТП з потерпілими, як каяття, примирення з потерпілою стороною, взяття на поруки чи зміна обставин.

Законом передбачено, що під час проведення огляду на стан сп’яніння поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться в присутності двох свідків.

Законом передбачено, що в разі фіксації обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимі фотозйомки (відеозапису) таке затримання відбувається без присутності понятих.

Крім того, законом доповнено Кримінальний кодекс нормами, якими передбачено, що за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою у стані сп’яніння, яке спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості, настає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням прав на строк від 3 до 5 років. Якщо потерпілий отримав тяжке тілесне ушкодження, водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням прав на строк від 5 до 8 років. Якщо спричинило смерть потерпілого – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням прав на строк від 5 до 10 років. Якщо йдеться про загибель кількох осіб, то передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням прав на строк від 7 до 10 років.

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Автор: Надя Пришляк