Посли G7 привітали конструктивну взаємодію України з МВФ.

Посли країн "Великої сімки" (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) провели зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгманом.

За результатами зустрічі було досягнуто згоду про те, що незалежний Національний банк України, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті послів країн G7 в Україні.

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"Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони вітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодилися, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України та виконання нею своїх міжнародних зобов'язань", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Посли країн "Великої сімки" заявляли, що стривожені спробами скасувати антикорупційні реформи в Україні, пов'язані з рішенням Конституційного Суду 27 жовтня 2020 року скасувати право Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

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Автор: Богдан Слуцький