Для реформування власної податкової системи Україні потрібно вивчити модель Польщі, яка, маючи однакові макроекономічні показники з нашою країною у 1991 році, за 30 років перетворилася в одну із найбагатших країн світу. Про це в інтерв'ю виданню Фокус розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Потрібні не експерименти якісь — скасування податків чи введення якихось офшорних зон в Україні, ну ці всі байки, які розповідають на теренах інтернету самопроголошені професори, а конкретна модель країни, яка, маючи з нами однакові макроекономічні показники у 1991 році, за 30 років стала топ, увійшла у тридцятку найбагатших країн світу, залишивши нас водночас на 30 років позаду. Тобто нам, аби наздогнати Польщу, необхідно 25-30 років, і це якщо вона буде на місці стояти", - зазначив політик.
За словами Гетманцева, Польща свого часу відмовилася від експериментів, стала кандидатом в ЄС і виконала всі необхідні умови. При цьому уряду країни вдалося забезпечити відповідні надходження і збалансувати бюджет, а також здійснити вдалі антикорупційні заходи.
"Не скасувала податки, а спростила роботу для бізнесу, це абсолютно різні речі. Тож, шлях Польщі до ЄС і в ЄС для нас є певним дороговказом. Я не наполягаю на польській моделі оподаткування малого бізнесу, ні, вона може бути іншою, нехай Мінфін пропонує, будемо розглядати, дискутувати. І будемо чути малий бізнес, і він, можливо, буде чути нас. Але точно це повинна бути європейська модель податків для малого бізнесу", — пояснив Гетманцев.
На його переконання, в Європейському Союзі ніхто не чекає на країну, де існує системна схема з ухилення від оподаткування.
"Фактично, єдиний податок за рахунок подрібнення, за рахунок зарплатних ФОПів, за рахунок інших методів ухилення від оподаткування зі своєї основної мети, коли він вводився наприкінці 1990-х, — підтримка малого бізнесу, давно перетворився в інструмент для середнього та великого бізнесу з оптимізації оподаткування", — додав Гетманцев.
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