За словами голови фінансового комітету ВР, "якщо ми йдемо до ЄС, то єдиний податок для ФОПів точно будемо змінювати".

Для реформування власної податкової системи Україні потрібно вивчити модель Польщі, яка, маючи однакові макроекономічні показники з нашою країною у 1991 році, за 30 років перетворилася в одну із найбагатших країн світу. Про це в інтерв'ю виданню Фокус розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Потрібні не експерименти якісь — скасування податків чи введення якихось офшорних зон в Україні, ну ці всі байки, які розповідають на теренах інтернету самопроголошені професори, а конкретна модель країни, яка, маючи з нами однакові макроекономічні показники у 1991 році, за 30 років стала топ, увійшла у тридцятку найбагатших країн світу, залишивши нас водночас на 30 років позаду. Тобто нам, аби наздогнати Польщу, необхідно 25-30 років, і це якщо вона буде на місці стояти", - зазначив політик.

За словами Гетманцева, Польща свого часу відмовилася від експериментів, стала кандидатом в ЄС і виконала всі необхідні умови. При цьому уряду країни вдалося забезпечити відповідні надходження і збалансувати бюджет, а також здійснити вдалі антикорупційні заходи.

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"Не скасувала податки, а спростила роботу для бізнесу, це абсолютно різні речі. Тож, шлях Польщі до ЄС і в ЄС для нас є певним дороговказом. Я не наполягаю на польській моделі оподаткування малого бізнесу, ні, вона може бути іншою, нехай Мінфін пропонує, будемо розглядати, дискутувати. І будемо чути малий бізнес, і він, можливо, буде чути нас. Але точно це повинна бути європейська модель податків для малого бізнесу", — пояснив Гетманцев.

На його переконання, в Європейському Союзі ніхто не чекає на країну, де існує системна схема з ухилення від оподаткування.

"Фактично, єдиний податок за рахунок подрібнення, за рахунок зарплатних ФОПів, за рахунок інших методів ухилення від оподаткування зі своєї основної мети, коли він вводився наприкінці 1990-х, — підтримка малого бізнесу, давно перетворився в інструмент для середнього та великого бізнесу з оптимізації оподаткування", — додав Гетманцев.

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