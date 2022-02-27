Зазначається, що ці санкції повинні також повністю охоплювати і білоруські фінансові організації.

Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте закликала відключити від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT Білорусь.

"Позиція Литви, озвучена на всіх рівнях, завжди була такою, що ми за найширші санкції щодо відключення організацій від SWIFT, тому що саме фінансові організації є частиною SWIFT, а не держави... Ці санкції повинні також повністю охоплювати і білоруські фінансові організації", - сказала Шимоніте на прес-конференції, трансляція якої проходила на литовському радіо.

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