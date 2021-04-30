Онлайн-рітейлер Amazon отримав чистий прибуток у розмірі $26,9 млрд за 12 місяців, що завершилися 31 березня.
Читайте такожВперше в історії акції "Amazon" коштують дорожче $3 тисячЯк повідомляє MarketWatch, це більше, ніж прибуток Amazon за попередні три повних роки, з 2017 по 2019 рік — $24, 7 млрд.
За перший квартал 2021 року чистий прибуток Amazon склав $8,107 млрд. За аналогічний період роком раніше онлай-рітейлер отримав чистий прибуток $2,535 млрд. Виручка досягла $108,518 млрд (+44%) проти $75,452 млрд в минулому році, передає kommersant.
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