Це пов'язано з проведенням планових регламентних робіт.

У "ПриватБанку" попередили про паузу у роботі додатку "Приват24" в ніч на 18 квітня.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

"18 квітня - черговий етап планових регламентних робіт у "Приват24", сервіси будуть на паузі з ночі до 8 ранку. "ПриватБанк" з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт в "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення робіт додатки та web-версія "Приват24" будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24" в процесі стабілізації роботи сервісів.

У банку наголосили, що банкомати та платіжні термінали працюватимуть без змін.

Як писав УНІАН, увечері 16 квітня у роботі онлайн-банку Monobank, стався технічний збій, який тривав близько години.

"У нас технічний збій. Орієнтовний час відновлення — одна година. Вибачте", - повідомив співзасновник проєкту, бізнесмен Олег Гороховський.

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