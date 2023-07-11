Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 11 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 5 копійок - 41,00 грн/євро.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

Що буде з курсом валют в Україні - прогнози експертів

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов дав прогноз, яким буде курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го.

У другому півріччі гривня буде зміцнюватися надалі, очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют.

Станом на сьогоднішній день середній готівковий курс гривні в банках становить 37,3 гривні за долар, і більшість експертів не бачать факторів, які могли б привести до знецінення національної валюти у найближчій перспективі.

Курс валют в обмінниках - дані на 11 липня

В обмінниках Києва курс долара сьогодні залишився на рівні попереднього показника й становить 37,35 грн/дол. Водночас щодо євро курс гривні послабився на 15 копійок до 41,15 грн/євро.

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