Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 19 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 40,75 грн/євро.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

Курс валют в Україні - що прогнозують експерти

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні з 19 до 23 червня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,55 до 37,60 грн/дол.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв, зазначивши, що в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому і продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,70 до 37,50 грн/дол.

Котирування готівкового євро в банках при купівлі/продажу перебуватимуть в межах коридору від 39,50 до 41,25 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 39,75 до 41,15 грн/євро, прогнозує експерт.

Нагадаємо, курс долара в обмінниках Києва сьогодні становить 37,30 грн/дол, а щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок і становить 40,90 грн/євро.

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