Американська валюта втратила у ціні 15 копійок, також подешевшав і євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 15 копійок - до 37,65 грн за долар. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок - до 41,55 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн/дол., євро – 40,55 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Відео дня

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют в Україні - дані на сьогодні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні долар в Україні впав нижче 38 гривень. Так, в обмінниках Києва американська валюта втратила у ціні 10 копійок і тепер коштує 37,90 грн/дол. Щодо євро гривня також укріпилась на 5 копійок - до 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., а євро торгується за курсом 41,00 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: