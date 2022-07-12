Курс гривні до євро сьогодні становить 37,50 грн/євро.

Курс гривні на готівковий долар у "ПриватБанку" сьогодні ослаб на 1 гривню 40 копійок - до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня подешевшала на 10 копійок - до 37,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,40 грн за дол., Євро – 36,30 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,50 грн, а на єврові карткові розрахунки - 36,63 грн.

Курс в "ПриватБанку" 11 липня:

11 липня, курс гривні на готівковий долар в "ПриватБанку" ослаб на 20 копійок – до 35,90 грн/дол.

Щодо євро гривня залишалася на рівні попереднього дня – 37,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 35,50 грн за дол., євро – 36,00 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 35,59 грн, а на єврові карткові розрахунки – 36,10 грн.

Скасування обмеження курсу:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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