У банку наголосили, що жодні відмови від операцій з картками необґрунтовані.

"ПриватБанк" звернувся до торговельних підприємств із закликом користуватися безготівковими розрахунками задля безпеки українців.

Як повідомила прес-служба фінустанови, "ПриватБанк", його послуги та сервіси, система електронних платежів працює без збоїв, у звичайному режимі.

"Закликаємо магазини та автозаправні станції переконатися, що безготівкові розрахунки доступні для ваших клієнтів. Зарахування коштів, отриманих через POS-термінали, на рахунки торговців відбувається за встановленими регламентами. Жодні відмови від операцій з картками - необґрунтовані", - наголосили в банку.

Також прес-служба зазначила, що банківська система разом з національним банком України забезпечує зручне і безпечне використання POS-терміналів для здійснення оплат.

"Не приймати платіжні картки зараз - це крок, якому немає жодного виправдання. Тим паче, що інкасація готівки - додатковий ризик в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Раніше Нацбанк закликав торговельні мережі та АЗС не відмовляти клієнтам у прийнятті безготівкової оплати.

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